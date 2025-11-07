Gli azionisti Tesla votano sì: Musk vince la battaglia sul maxi-compenso

Gli azionisti di Tesla, riuniti in assemblea generale nella sede di Austin (Texas), hanno approvato con oltre il 75% dei voti la controversa risoluzione che dà via libera al nuovo piano di remunerazione del Ceo Elon Musk per un valore di mille miliardi di dollari.

Se il maxi compenso proposto dal consiglio di amministrazione non fosse passato, Tesla avrebbe rischiato di perdere il suo fondatore. Musk, infatti, aveva minacciato di lasciare la sua creatura nel caso di bocciatura di quello che sara’ il più grande stipendio aziendale della storia.

In sede di votazione, il fondo sovrano norvegese Norges Bank Investment Management (NBIM) e il maggiore fondo pensione americano Calpers hanno confermato il loro no. Ma Charles Schwab, Morgan Stanley e il fondo pensione pubblico della Florida hanno confermato il sì, assieme a Vanguard, BlackRock e State Street, i tre maggiori azionisti con rispettivamente il 7,5%, il 4% e il 3,4%.

Lo scorso anno un giudice del Delaware ha bocciato il precedente pacchetto da 56 miliardi che Tesla gli aveva garantito al raggiungimento di obiettivi che Musk non solo aveva centrato, ma quasi raddoppiato.

Il maxi-compenso scatterà se…

Anche questo secondo accordo prevede un pacchetto azionario potenzialmente pari a 1.000 miliardi di dollari, subordinato però a traguardi ambiziosissimi in termini di capitalizzazione, consegne, robotica e guida autonoma. Tesla ha fissato un meccanismo pluriennale che lega il pagamento a Musk a una serie di 12 tranche, ciascuna pari circa all’1 % del capitale azionario, collegate a:

una capitalizzazione di mercato della società che passi dall’attuale (~1.000 miliardi $) fino a 8.500 miliardi $ .

la consegna di 20 milioni di veicoli nei dieci anni.

l’attivazione di 1 milione di robot-taxi e 1 milione di robot umanoidi (o altri “bot”) entro il termine del piano. la permanenza del CEO in carica per almeno 7 anni e mezzo – fino a 10 anni per ottenere il massimo.

Tesla: così Musk sarò più “motivato”

Il compenso sarà interamente in azioni (non stipendi cash) e sarà erogato solo al verificarsi dei target prefissati in dieci anni. A fine oeprazione Musk deterrà il 29% del capitale, una quota eccezionalmente elevata per una grande gruppo americano quotato il Borsa. Gli harantirà un controllo assoluto sull’azienda.

Il consiglio di amministrazione di Tesla giustifica la super retribuzione con l’esigenza di “motivare” Musk a restare focalizzato sulla leadership della società, in un momento di forte transizione tecnologica e concorrenza crescente. In particolare, si fa riferimento allo sviluppo della guida autonoma, alla robotica, all’IA e all’evoluzione da costruttore auto a piattaforma tecnologica.