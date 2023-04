Gli agenti di commercio bocciano l’auto elettrica. O, meglio, la stroncatura arriva da un giornale on line legato all’Usarci, una delle organizzazioni degli agenti. Ce la segnala Bruno, che invece usa una Tesla per il suo lavoro e ne è del tutto soddisfatto. Vaielettrico risponde, come sempre alla mail info@vaielettrico.it

Gli agenti di commercio: “Le EV? Solo uno specchietto per le allodole…”.

“Sono un agente di commercio e viaggio in Tesla da oltre tre anni, contentissimo. Oggi ho ricevuto questo articolo. ‘AUTO ELETTRICA? NO, GRAZIE! GLI AGENTI DI COMMERCIO LA BOCCIANO‘. Nel testo si legge poi: “Percorrono, ogni anno, 60/70mila km in auto. Gli agenti di commercio sono, dunque, una delle categorie più autorevoli e con maggior esperienza diretta per esprimere una valutazione sulle vetture elettriche… Un tema che sta facendo discutere molti colleghi all’interno della categoria e non solo. Soprattutto alla luce delle imposizioni dell’Unione europea per l’abbandono dei veicoli a combustione entro il 2035… L’auto elettrica sembrerebbe, a prima vista un’ottima soluzione, ma non è così. Perché in realtà spesso è solo uno specchietto per le allodole, legato alle tematiche green e alla possibilità di auto-sostentamento energetico. Per non parlare delle questioni connesse alla guerra in Ucraina e all’aumento delle materie prime di produzione e all’aumento dei costi della benzina…“. Bruno Galli

Argomenti risibili, strumentalizzando lo spauracchio del 2035

Risposta. Gli agenti di commercio (e l’autore dell’articolo) possono stare tranquilli e acquistare tutte le auto che vogliono fino al 2035 e tenersele ben oltre. Senza tutto questo vittimismo sulle “imposizioni dell’Unione Europea“, che riguardano scadenze alle quali la tecnologia dei veicoli a batteria sarà molto diversa (migliore) rispetto a quella di oggi. Dopo di che molte delle argomentazioni usate per demolire le auto elettriche di oggi sono risibili. Chi viaggia molto sa bene che le colonnine ci sono, anche nelle tratte lunghe e in autostrada. E che i prezzi delle ricariche, grazie agli abbonamenti flat utilizzati proprio da chi fa molta strada, sono ben inferiori al costo dei rifornimenti di benzina o gasolio. Per non parlare della manutenzione, che è praticamente assente, mentre invece comporta costi salati per le auto tradizionali. Quanto al deterioramento delle batterie, chi usa l’auto per lavoro di solito acquisisce il mezzo con noleggi a 3-4 anni. Al termine dei quali può restituirlo e passare a un’auto con batteria immacolata.