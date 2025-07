Giugno elettrico 2025, Tesla cala ma vince

Giugno elettrico 2025: Tesla cala ancora, ma resta prima nelle vendite, sia nel mese, sia nel totale di metà anno. Nella top ten spunta una citycar cinese molto attesa, la BYD Dolphin Surf.

Giugno elettrico 2025: Model Y prima, la BYD Dolphin Surf nelle Top 10

Tesla si riprende prima e seconda posizione, sia nella classifica delle vendite di giugno, sia nel totale del primo semestre. Ma i numero risultano ancora in calo, nei 6 mesi poco più di 6 mila unità contro le 10 mila del 2024. Molto bene la BMW iX1, terza nel mese nonostante un prezzo non proprio popolare. Seguono due piccole (la Citroen e-C3 e la cinese Leapmotor T03), seguie da Mercedes EQA e dalla nuova Ford Puma-e. Nelle prime 10 altri tre modelli made in Cina: la Dacia Spring, la Volvo EX30 e la citata BYD Dolphin Surf. Nel totale di metà anno, invece, sbucano due modelli di cui molto si è parlato come la Renault 5 e la Fiat 500e, entrambi con numeri decisamente deludenti. Bene invece due modelli che nascono sulla stesa base tecnica Stellantis come la e-C3 e la Jeep Avenger.

Vanno fortissimo le ibride. E le plug-in si vendono più delle EV

Quanto valgono nel complesso le vendite di elettriche nel mercato italiano? Il dato, 6,0% di quota, può essere letto in due modi: c’è una nuova crescita rispetto al 5,1% di maggio. Ma c’è un -40,7% rispetto a giugno 2024, quando il “click day” dell’avvio degli incentivi portò la quota delle EV ad un eccezionale 8,3%.

Ma c’è chi pronostica per fine anno il superamento delle 10o mila elettriche vendute, grazie alla spinta degli incentivi in arrivo. Perdono ancora quota i motori endotermici: il motore a benzina cede 2,9 punti, fermandosi al 23,6%. Il diesel perde il 35,8% dei volumi, ed è al 10,0% di share. Il Gpl perde mezzo punto ed è al 9,6% a giugno. A gonfie vele, invece, le ibride, che salgono al 43,6% nel mese, con un 12,9% per le “full” hybrid e 30,7% per le “mild” hybrid. Le ibride plug-in, infine, salgono al 7,2%, 1,2% di quota in più delle elettriche.