Giugno elettrico 2022: Tesla Model Y tallona la 500e

Giugno elettrico 2022: in un mercato ancora fiacco, spicca l’ottima performance della Tesla Model Y, a un passo dallo strappare alla 500e il primato nelle vendite.

Giugno elettrico 2022: 6.190 EV, meno che nel 2021

Gli incentivi non bastano a far decollare un mercato che rimane fiacco. Si sono vendute 6.190 EV, contro le 7.029 del giugno 2021. La quota sul totale è risalita al 4,7%, ma siamo ancora lontani dai numeri che si registrano in Francia e Germania, dove ormai siamo oltre il 10%. Spicca il dato della Tesla, che ha ripreso le consegne puntando questa volta sul Model Y, che ha immatricolato solo 12 auto in meno rispetto alla 500e: 769 contro 781. L’altra Tesla, il Model 3, è in quarta posizione, alle spalle della solita Smart ForTwo. Ancor una volta non decollano le vendite della Volkswagen, con solo la ID.3 nella top ten (appena 170 immatricolazioni). In posizioni di rincalzo anche la Renault, anche se con tre modelli tra le 10 più vendute: la Twingo (5°), la Zoe (7°) e la Megane (8°).

Se non si apre alle società, il mercato non decolla

Complessivamente si tratta comunque di dati deludenti, legati anche all’esclusione delle società dal bonus statali: “Le performance di mercato delle auto elettriche – sottolinea il n.1 dell’Unrae, Michele Crisci – sono prova evidente della necessità di includere le persone giuridiche tra i beneficiari degli incentivi. Enti, aziende e noleggi insieme rappresentano nel loro insieme, il 52% del mercato di auto con la spina, ad oggi escluse dai contributi per motivi puramente di budget”. Tutto il mercato dell’auto continua comunque a registrare risultati negativi. Le macchine a benzina e diesel perdono rispettivamente il 18% e 21%, fermandosi al 29,2% e 20,7% di quota. Tengono le vendite di veicoli Gpl (+1,3%), con una quota in salita al 9,7%, mentre l’ennesimo tracollo (-62%) porta il metano all’1,1%. Stabili le vendite di ibride plug-in, al 5,5%. Le ibride al 29,1% (8,7% “full” hybrid e 24,3% di “mild” hybrid).

