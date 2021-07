Giugno elettrico 2021: Tesla Model 3 davanti alla 500

Il mercato dell’auto in generale ha sofferto anche in giugno. Fra le alimentazioni scelte dai clienti, continua il calo di benzina e diesel, che si fermano in giugno rispettivamente al 30,3% e 22,4% di share. In leggera crescita Gpl e metano, all’8,2% e al 2,4% di quota nel mese. Forte avanzata per tutte le vetture elettrificate: le ibride (HEV) confermano in giugno il 27,4% di quota, in linea con tutto il primo semestre. Toccano il 4,7% di penetrazione sia le vetture elettriche che le plug-in (rispettivamente 3,4% e 4,3% nel primo semestre). Complessivamente le “auto con la spina” sono ormai al 9,4%, quota che sale, ma non rapidamente come in altri Paesi. Tra le plug-in torna in testa la Jeep Compass, davanti alla Volvo XC 40 e alla “sorellina” Renegade. Anche in questa classifica non sono buoni i risultati del Gruppo Volkswagen: al 4° posto si piazza la Cura Formentor, al 7° l’Audi Q3, al 9° la A3.

Anche in Francia boom di Model 3, oltre quota 5 mila

Ancor più clamoroso il successo di Tesla sul mercato francese: con un totale di oltre 5.000 in giugno, il Model 3 stabilisce un nuovo record. Si sa che per la Casa di Elon Musk la fine dei trimestri, con i bilanci borsistici, coincide con una fortissima pressione sulle vendite. In questo caso ha giocato anche l’accelerazione degli acquisti in coincidenza con la riduzione dal 1° luglio del bonus statale. Nel mese le auto elettriche hanno fatto registrare 20.862 immatricolazioni, risultato storico che permette di superare la quota di mercato del 10%. Bene, con 16.482 unità, anche le ibride plug-in, che rappresentano oltre l’8% delle venditei di veicoli nuovi.

