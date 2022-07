Gite elettriche / Scanno in VW ID.3: consumi e consigli

Gite elettriche / Con il racconto di Emanuele (puntata al Lago di Scanno, in Abruzzo in VW ID.3), iniziamo una nuova rubrica. In cui i lettori possono condividere non solo esperienze di viaggio (e ricarica), ma anche suggerimenti su luoghi da visitare o ristoranti e alberghi da segnalare. La mail a cui inviare testo e immagini è info@vaielettrico.it

di Emanuele Camilli

“Siamo partiti da Offida (AP) con il 92% di batteria. Destinazione Lago di Scanno (AQ): 354 km tra andata e ritorno, con la nostra Volkswagen ID.3 PRO 58 kWh. Due adulti e due bimbi a bordo. Come da tempo ormai consiglio l’App ABRP per pianificare il viaggio in elettrico è l’ideale. Si possono impostare diverse condizioni di viaggio (consumo kWh/km, velocità, temperatura, peso extra)“.

Gite elettriche / Arrivo a Scanno col 31% di batteria

“Arrivati al Lago di Scanno con il 31% di batteria (ABPR aveva previsto 19%, come al solito più cautelativo) percorrendo A14 poi A25. Arrivati al lago, dove c’é una colonnina Enel X Way 2×22 kW (parcheggio viale del Lago 202) abbiamo approfittato della sosta pranzo per fare un rabbocco dal 31% al 60%. Spesi € 8,86 per 16,1 kWh – spesa (utilizzo Evway Route per le ricariche pubbliche, costo in questa Quick €0,55 €/kWh). Considerando il parcheggio a pagamento a €2 l’ora, la ricarica mi é costata circa 5,5 euro. Scarichiamo il necessario dall’auto, a pochi metri c’é un area Picnic con adiacente Parco Giochi, per la gioia della principessa di Casa. Area Picnic a pagamento 😕(€ 5), ma allestita con tavoli e panche. Nei pressi del parcheggio trovate anche Nolo Bici /Risció /Ebike e anche bar e ristoranti“.

Dove camminare, che cosa vedere

“Dopo il Picnic e tanti lanci con la carrucola, é il momento di fare il check-in presso La Presentosa, dove abbiamo prenotato per il pernotto. La struttura si affaccia sul Lago, con accesso privato. Struttura incantevole, un gioiello di architettura e design. Ha 4 camere disposte su 2 livelli. Noi abbiamo scelto per le nostre esigenze una stanza al piano terra, con un ampio giardino privato con lettini per rilassarci e prendere il sole. Dopo un pó di relax, nel tardo pomeriggio siamo usciti per fare una passeggiata e raggiungere il punto panoramico del “percorso del cuore❤️”. Si arriva fino al Borgo di Scanno e, passato il Cimitero, si prende una stradina in salita sulla destra, indicato con cartellonistica. Puoi lasciare l’auto nei pressi della stradina. Andata leggermente in salita (35/45 minuti), fattibile con bimba di 5 anni e bimbo di 6 mesi portato con il marsupio“.

Altra ricarica, sempre a 0,55/kWh

“Arrivati in vetta e dopo le foto di rito, siamo discesi al punto di partenza per recuperare l’auto. La sera avevamo prenotato presso la trattoria Lo Sgabello: a 2 passi c’é una colonnina Enel X Way 2×22 kW (Via degli Alpini). Finita la cena, (consiglio agnello ai ferri o la pasta alla chitarra tipici del posto), passeggiata nel suggestivo Borgo di Scanno. Un borgo storico dove il tempo sembra si sia fermato tanti anni fa. Caratteristico per le sue stradine, vie e scalinate in salita e discesa e animato per la serata dalla ricorrenza della “Notte Romantica” Tornati all’auto, con la carica appena completata (58-100%) pronta per il viaggio di ritorno siamo tornati alla Presentosa per la notte. Anche per questa ricarica ho utilizzo Evway Route: caricati 24,25 kWh per un costo totale €13,35 (sempre 0,55 €/kWh)“.

Gite elettriche / I conti di quanto ho speso

“La mattina, dopo colazione, giro del Lago con una barca elettrica a noleggio (Nolo Peppe), simpatica esperienza nautica ecologica per grandi e piccini. Dopo ci siamo fermati un pò in riva al lago a guardare le oche. Il pomeriggio ci siamo goduti ancora qualche ora del giardino privato alla Presentosa, prima di riprendere la strada di casa. Nel ritorno (A25-A14) ripartiti con 97% di batteria siamo arrivati a casa col 44%. Tirando le somme:

sono partito con il 92 di batteria (circa 54 kWh) caricati con il fotovoltaico;

ho caricato 40,35 kWh (16,1+24,25) alle colonnine;

(16,1+24,25) alle colonnine; sono tornato con il 44% di batteria (circa 25 kWh); Consumo totale del viaggio a/r (54–25)+40,35=69,35 kWh

di batteria (circa 25 kWh); Consumo totale del viaggio a/r (54–25)+40,35=69,35 kWh Costo Totale A/R: 40,35×0,55=22,2€ (togliendo 3€ di parcheggio sulla prima ricarica sarebbero 19,20). I 29 kWh (54-25) caricati da fotovoltaico sono a costo zero “

IN CONCLUSIONE. “Se vogliamo fare un confronto con un auto simile termica, considerando un consumo di 12 km/litro, ci sarebbero voluti circa 30 litri di carburante. In soldoni significano 60 euro abbondanti. Oggi viaggiare in elettrico è possibile, sostenibile e conveniente! AL PROSSIMO VIAGGIO“.

