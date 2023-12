Gite elettriche a Capri, Ischia, Procida e Amalfi, Sorrento

Gite in barca elettrica nelle località più belle del Golfo di Napoli. Dalle isole di Capri, Ischia, Procida alla costiera di Amalfi e quella di Sorrento. Si sono poste le basi con l’installazione di una colonnina Aqua superPower nella Marina di Stabia. Siamo a un passo da Pompei. Il primo passo per replicare il modello Costa Azzurra e Ligure dove le più importante località sono dotate di una stazione di ricarica.

Alla ricerca delle emissioni zero nel Golfo di Napoli

Non si tratta solo dell’installazione e inaugurazione di una colonnina, con una potenza da 75 kW, ma dell’annuncio di un progetto per creare un corridoio di ricarica fast riservato alle barche elettriche.

Porti e marina da sempre sono attrezzati con punti di alimentazione elettrica nei posti barca, colonnine utili per il piccolo diportismo a breve raggio. Ma per rendere possibili i collegamenti tra porti di diverse località servono stazioni di ricarica veloci. Una vera e propria rete come su strada. Le barche, però, possono avere dimensioni molto più grandi, quindi esigenze di ricarica ben diverse dalle auto.

La scelta di iniziare dalla Marina di Stabia è spiegata da Aqua superPower con “la posizione strategica nel Golfo di Napoli”, elemento che “rafforza la volontà di estendere il corridoio di ricarica fast alle vicine Penisole di Sorrento e Amalfi e facilitare l’accesso alle isole di Capri, Ischia e Procida, migliorando la connettività e le opzioni di nautica sostenibile nella regione“.

Un Marina da 789 posti

Marina di Stabia, inaugurata nel 2007 tra Castellammare di Stabia e Pompei, può contare su 789 posti barca, un’area cantieristica e può accogliere anche superyacht lunghi fino a 90 metri.

“Siamo entusiasti di guidare l’adozione della rete di ricarica veloce Aqua superPower, posizionando la Marina di Stabia come pioniere delle pratiche nautiche sostenibili nel Golfo di Napoli”. Queste le parole di Salvatore La Mura, il manager della struttura.

“Siamo lieti di dare il nuovo aritimer rapido marino Aqua 75 alla Marina di Stabia come primo punto della rete Aqua nel Golfo di Napoli, facendone un precursore nella promozione delle pratiche di gestione marina sostenibili nella regione”, ha dichiarato Giulia Mora, Business Development Manager Italy & DACH.

La rete Aqua superPower è accessibile tramite l’app Aqua o la carta RFID. L’app consente agli utenti di visualizzare una mappa che mostra le opzioni di ricarica.

