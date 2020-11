Gita Piaggio: test in aeroporti, delivery e supermercati

L’innovativo robot carrier elettrico Gita di Piaggio Fast Forward sarà testato in differenti ambienti quali aeroporti, centri commerciali, porti e per la consegna di cibo a domicilio in zone residenziali



La società di robotica del Gruppo Piaggio con sede a Boston ha avviato alcuni programmi pilota per testare ulteriori applicazioni del suo rivoluzionario Gita. Gita è una valigia semovente robotizzata a trazione elettrica. I nuovi ambiti sono quello turistico, residenziale, retail e nel canale delle consegne dell’ultimo miglio.

Dopo il lancio di Gita sul mercato consumer statunitense, Piaggio Fast Forward guarda ora al settore business to business.

“Gita rivoluziona la mobilità umana”

«Queste ulteriori sperimentazioni sono la testimonianza dell’entusiasmo e dell’interesse suscitati da Gita: strumento del futuro, al crocevia tra nuovo urbanesimo, sviluppo della robotica al servizio dell’uomo, e rivoluzione della mobilità umana» ha dichiarato Michele Colaninno, Fondatore e Presidente di Piaggio Fast Forward.

Gita Piaggio, tre partner per i test

All’Aeroporto Internazionale di Cincinnati (CVG) Gita sarà impiegato per agevolare i servizi di concierge contactless e digitali per i viaggiatori e per fornire supporto in attività quali la movimentazione di bagagli e merci.ù

Delivery Co-op, società di delivery di prodotti alimentari nella città di Lexington, in Kentucky utilizzerà Gita per consegne sicure e senza contatto, offrendo una maggiore sicurezza..

Doğan Trend Automotive, holding turca che riunisce numerose società attive in molteplici settor sarà Gita in un centro commerciale e al waterfront del porto turistico di Istanbul.

«Grazie a gita, le persone possono camminare più a lungo, più velocemente e lo fanno con maggior piacere» ha commentato Greg Lynn, Ceo di Piaggio Fast Forward. «Sperimentiamo l’uso di Gita in ambienti commerciali, residenziali e di vendita al dettaglio, con l’obiettivo di semplificare e rendere più efficienti le prestazioni umane»