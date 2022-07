Una gita tra le colline che circondano Bologna, la compagnia giusta, una pausa pranzo rilassante e loro, gli scooter WOW 774 e 775, ad accompagnarci. Il resoconto che segue è quello di un viaggio, fisico e non solo, tra il silenzio della natura e il rispetto per la stessa con due veicoli a emissioni zero.

Una gita sui colli bolognesi con i WOW 774 e 775

Arrivo a Bologna, città che mi affascina da sempre e che trovo davvero a misura d’uomo. È lì, in pieno centro, proprio sotto la casa che fu di Lucio Dalla e oggi ne raccoglie le vestigia, il punto di ritrovo con Anna e Marcello: colleghi, amici e, in quest’occasione, compagni di viaggio. Anche un po’ ciceroni, perché la conoscenza di Bologna del sottoscritto si limita a quella del cantautorato locale e, ovviamente, della cucina (ma su questo c’erano ben pochi dubbi).

Di certo la scoperta dell’entroterra bolognese, per me, è stata qualcosa di magico: dolci distese di verde, pianeggiante e collinare, tutt’attorno alla città. A San Michele in Bosco e al Santuario di San Luca per godere della visione d’insieme del centro storico, dalle Due Torri a San Petronio, da queste due terrazze naturali affacciate sui tetti rossi della Dotta. Da lì, inoltrandoci fra i “colli bolognesi” immortalati da Cesare Cremonini nel suo brano d’esordio “Vespa 50 Special”, arriviamo al Borgo medioevale di Monteveglio, avamposto d’osservazione romano sulle Gallie, poi sede dell’Abbazia francescana eretta da Matilde di Canossa.

Noi a pranzo, i WOW 774 e 775 in carica

Scendendo in paese, assaporiamo prelibatezze del territorio alla Trattoria del Mugnaio. E intanto, collegandoci a due normali prese elettriche nel cortile del locale, in poco più di un’ora recuperaimo per intero l’energia consumata per coprire i 60 km della mattinata.

Con le batterie al 100% e un’autonomia di nuovo superiore agli 80 km, siamo pronti per tornare verso il capoluogo. Ma allungiamo la strada, passando per la rocca di Oliveto e la romantica stradina di campagna che si rituffa verso la Pianura Padana, davanti a noi a perdita d’occhio. Un sogno, verrebbe da dire, per chi come me è abituato a quella Milano che tutto ti offre, fuorché una rapida gita fuori porta, immersi nella natura. «Buon cibo e scooter performanti e affidabili, il binomio perfetto in terra bolognese»: questo il titolo del nostro possibile racconto, se volessimo dare il senso della nostra giornata.

La comodità del silenzio a zero emissioni

Al netto della serena bellezza che ti circonda, a me affascina il silenzio. Quello che si percepisce quando non hai nessuno che ti ronza attorno. Quando il telefono è in modalità muto. Quando il cervello si riposa e può godere solo di quello che vuole.

Quel silenzio fascinoso che emanano anche i due WOW 774 e 775 accompagnandoci nella nostra scampagnata. Anna alla guida del primo, più piccolo ma anche più maneggevole per chi non ha un fisico statuario. Io e Marcello sul 775. Più robusto, potente e di conseguenza solido per reggere anche il peso di un passeggero come me (e non è poco…). Non vi annoio con le performance dei due scooter; per quello vi rimando all’ottimo articolo scritto da Marcello, che potete leggere QUI. Vi voglio parlare invece di quello che a me personalmente piace di un veicolo elettrico e che penso sia fondamentale: la riduzione delle emissioni inquinanti.

WOW, lo scooter green e made in Italy

Partiamo da un presupposto: WOW è un’azienda italiana, quindi un motivo di orgoglio nazionale. Poi lo scooter elettrico, a me personalmente, piace moltissimo. Perché tra le mille difficoltà della mobilità alla spina, tra i detrattori e coloro che ancora nutrono dubbi, c’è una verità insindacabile: la mobilità elettrica è la migliore forma di mobilità urbana oggi disponibile. E lo dice chi, ogni giorno, vive, lavora e viaggia per le vie di Milano e hinterland (abito nella prima provincia) su due ruote elettriche senza problemi. Questo mi permette un ulteriore balzo in avanti: essere fiero di contribuire a rispettare l’ambiente circostante.

Quando è bello e armonioso come quello che ci ha accolto nei dintorni di Bologna, a bordo dei nostri WOW 774 e 775, la soddisfazione è due volte maggiore.

