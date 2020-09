Il 4 ottobre parte il Giro-E: 7 squadre e tanti ex campioni

Giro-E, 4 ottobre la partenza della terza edizione della corsa a tappe dedicata alle e-bike. 1500 km di percorso e 7 squadre al via, percorso simile alla Corsa Rosa

Stavolta si fa sul serio. Il Giro-E diventa grande in occasione della sua terza edizione e si presenta in grande stile ad affiancare il Giro d’Italia nell’insolita collocazione di ottobre. L’unico evento a tappe al mondo dedicato alle bici a pedalata assistita. Una vera rivoluzione in cui si corre su strade autunnali e le e-bike si cimentano su tre settimane di corsa a tappe, le stesse dei campioni di ciclismo tradizionale.

Si parte sabato 4 ottobre da Caltanissetta per arrivare a Milano il 25 per un totale di 20 tappe (solo una in meno rispetto alla Corsa Rosa) e 25 mila metri di dislivello, quasi tre volte il Monte Everest. Un totale di 1500 i chilometri, che comprendono, per la prima volta, anche le frazioni a cronometro. Una corsa “non per duri e puri del pedale” fanno sapere dall’organizzazione grazie alle e-road. “Il Giro-E consente a tutti coloro che hanno dimestichezza con la bici e posseggono un minimo allenamento, di vivere le emozioni e i percorsi riservati ai ciclisti professionisti”.

Ma comunque di gara si tratterà con sette formazioni a giocarsi le sei maglie della classifica ufficiale. Pur non essendo un evento agonistico, a ogni tappa verranno assegnate queste maglie, che saranno indossate nella tappa successiva dal capitano o dal vice capitano del team.

Giro-E: le classifiche e le maglie

Ecco nello specifico le maglie:

VIOLA | Enel X | Leader della Classifica Generale (la somma di tutte le classifiche)

ARANCIONE | Italia Agenzia Nazionale Turismo| Leader della Classifica Regolarità (la somma del punteggio ottenuto nelle prove di regolarità)

BLU | Commissione Europea | Leader della Classifica Giovani (la somma dell'età anagrafica dei partecipanti)

ROSSA | Sara Assicurazioni | leader della Classifica Sprint al Traguardo

NERA | Intimissimi Uomo | Leader della Classifica Master (la somma dell'età anagrafica dei partecipanti)

AZZURRA | Cortina 2021 | Leader della Classifica Prova Speciale

Quest’anno come detto saranno sette i team a prendere parte al Giro-E, manifestazione organizzata da Rcs Sport e riservata alle suddette squadre.

Giro-E, le squadre al via/1

TOYOTA

La Casa giapponese, che è anche Official Car dell’evento, porterà al Giro-E due RAV4 Hybrid, sei Corolla TS 1.8 Hybrid e una Prius Plug In Hybrid, oltre a concessionari, dipendenti e ambassador di Toyota Motor Italia. Come l’anno scorso, la squadra sarà capitanata da Patrick Martini, ex atleta azzurro, oggi inviato per Icarus Sky Sport. Corrono su e-bike Trek.

ITALIA AGENZIA NAZIONALE TURISMO

Conferma la sua presenza anche Italia Agenzia Nazionale Turismo, che parteciperà con un proprio team di ciclisti non professionisti, composto – a rotazione sulle 20 tappe – da 20 partecipanti fra giornalisti, influencer, blogger, instagrammer e operatori turistici selezionati dalle 28 sedi estere Italia Agenzia Nazionale Turismo in tutto il mondo. Usano e-bike Bianchi. Capitano Moreno Moser vincitore dello Strade bianche 2013.

FONDAZIONE MICHELE SCARPONI

Formazione new entry è la fondazione dedicata all’indimenticato Michele Scarponi, l’Aquila di Filottrano, che conquistò Tirreno-Adriatico 2009 e Giro d’Italia 2011. Michele ha perso la vita nel 2017 in un incidente stradale, e per questo la fondazione che porta il suo nome promuove la sicurezza dei ciclisti. Capitano Gilberto Simoni, due volte maglia rosa. Bici Trek.

Squadre al via/2

VALSIR

Multinazionale italiana leader nel settore idrotermosanitario, Valsir debutta al Giro-E con un proprio team rivolgendosi ai collaboratori e partner commerciali. Con la supervisione del team manager Emanuele Bombini e del capitano Roberto Ferrari, ex pro ritiratosi l’anno scorso e vincitore di tappa al Giro 2012, 80 “atleti”, selezionati tra clienti e collaboratori, vestiranno i colori aziendali per rappresentare e condividere la passione di Valsir, sponsor ufficiale del Giro d’Italia, in uno degli eventi sportivi che meglio incarnano la storia e lo spirito del ciclismo. Bici De Rosa.

FLY CYCLING TEAM – CDI

Il Fly Cycling Team – CDI vede l’unione di due realtà attive nel promuovere sport e salute. “Coinvolgeremo nella corsa collaboratori del nostro staff e pazienti”, dice Fulvio Ferrara, direttore del dipartimento di medicina di laboratorio del Centro Diagnostico Italiano. E-bike usate marca Look.

BANCA MEDIOLANUM

Al pari del 2019, il team Mediolanum inviterà a pedalare clienti e potenziali clienti individuati dai Family Banker Mediolanum nelle città di partenza. Cambieranno tutti i giorni, capitano compreso. Bici Bianchi, modello Aria.

RCS SPORT – JGMF EU-PHARMA

Prima volta per RCS Sport, organizzatore dell’evento, come titolare di un team. Porterà a pedalare sulle strade del Giro d’Italia ospiti, giornalisti, influencer e partner. Il capitano sarà Max Lelli, talento toscano vincitore di due tappe nella Corsa Rosa. Bici Bianchi.

Giro-E, 4 ottobre il via