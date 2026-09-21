Giro del mondo in 45 mila km con il camion di Tobias



















Giro del mondo in 45 mila km per Tobias Wagner, noto anche come Elektrotrucker. Un’avventura elettrica che molti già invidiano…

Giro del mondo, la nuova impresa di Elektrotrucker

Ci sarà un motivo se, in questi ultimi mesi, un’azienda leader nella ricarica come Alpitronic sta dedicando molte attenzioni al trasporto pesante. Spesso camion e bus compiono giornalmente gli stessi percorsi. E avere ricariche competitive, non solo in termini di prezzi e velocità, ma anche e soprattutto nei luoghi e nei tempi giusti, può fruttare gestioni vincenti. E così l’azienda di Bolzano ha salutato su Linkedin l’avvio dell’impresa di Tobias con un post di sostegno. E una serie di foto tra cui una con il numero uno di Alpitronic, Philipp Senoner. Spiegando che “in circa un anno di viaggio, Tobias viaggerà da Hannover attraverso la Cina fino all’Australia, poi passando per San Francisco, Messico, Perù e Brasile fino all’Europa”.

Solo 80 le soste di ricarica pianificate, il resto…

Ovviamente il tema del numero e della durata di rifornimenti è determinante nella riuscita dell’impresa: “Con solo 80 soste di ricarica pianificate lungo tutto il percorso, questo è un viaggio che dimostra quanto sia già avanzato il trasporto di camion elettrici”, scrive Alpitronic. “Siamo orgogliosi di sostenere questa avventura con un HYC50 dedicato. Invece di restare nella sua solita posizione ferma, il caricabatterie viaggia con lui. Montata dietro la cabina del camion, offre un’opzione affidabile di ricarica DC su strada ovunque non sia disponibile un’infrastruttura di ricarica adeguata. Tutto è pronto, ora la strada si apre a lui. Auguriamo a Tobias ogni successo nel suo viaggio intorno al mondo e in tutte le 80 soste di ricarica“.