Giovanni Castiglioni entra in Vmoto Limited

L’ex patron di MV Agusta torna in pista abbracciando la mobilità elettrica. Siglato il suo ingresso nel board della società australiana-cinese. Nuovo incarico anche per Graziano Milone di Vmoto Soco Italy.



La nuova sfida dell’elettrico contagia anche la storica famiglia Castiglioni.

Giovanni, figlio d’arte di quel Claudio che fu fondatore della Cagiva e autore di rinascite eccellenti con Ducati e MV Agusta, si fionda sulla mobilità elettrica investendo nei progetti a zero emissioni di Vmoto Limited.

L’imprenditore, ex presidente di MV Agusta, ha stipulato una partnership strategica con l’azienda australiana-cinese in piena rampa di lancio. Castiglioni effettuerà un investimento diretto nella società, diventando anche un membro del consiglio di amministrazione. Con l’obiettivo di portare la propria esperienza in ottica di sviluppo nel mercato europeo e globale.

Giovanni Castiglioni prepara quindi il grande salto dal mondo delle moto termiche a quelle elettriche. Non si tratta però di un debutto assoluto nel campo delle zero emissioni: lo scorso giugno, con la sua nuova società di progettazione e ingegneria C-Creative, l’imprenditore è entrato nell’azionariato dell’australiana Stealth Electric Bikes, specializzata in e-bike enduro.

C-Creative ha inoltre già collaborato con Vmoto alla realizzazione del design della prima moto elettrica premium del gruppo, la Stash, presentata ad Eicma 2021.

Nuovo incarico per Graziano Milone

Quanto mai desiderosa di espandersi, vista la crescita internazionale degli ultimi anni, Vmoto ha anche deciso di rafforzare il legame con il partner di joint venture Graziano Milone. Dopo aver avuto successo lavorando nella società di distribuzione italiana Vmoto Soco Italy (di cui è stato CEO), l’imprenditore diventerà Chief Marketing Officer e Presidente della strategia e dello sviluppo del business dell’azienda.

Come risultato del nuovo ruolo di Milone e dell’investimento di Castiglioni, i due imprenditori possiederanno ciascuno il 25% di Vmoto Soco Italy. Il restante 50% resterà in mano della Vmoto Limited.

