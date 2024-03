Giorgio Prodi: “Non sarà facile fermare l’onda cinese”

Unione Europea e car maker europei riusciranno ad arginare l’onda di piena cinese? Ha più di un dubbio Giorgio Prodi, docente di economia d’impresa all’Università di Ferrara e profondo conoscitore della realtà industriale cinese. Crede poco nello strumento dei dazi all’importazione, e ancor meno in una risposta industriale poichè «il gap di competitività nella tecnologia elettrica è veramente difficile da colmare».

Il dumping? Tecnicamente non esiste: in Cina infuria la guerra dei prezzi

Ne ha appena parlato a Torino alla tavola rotonda “Quali prospettive e politiche industriali per la transizione delle filiera automotive”, organizzata da GEI (Gruppo economisti d’impresa) in ricordo di Franco Momigliano.

Il suo pessimismo riguarda innanzitutto la risposta messa in campo da Bruxelles contro l’inda cinese, tutta focalizzata sullo strumento doganale.

Come è noto la Commissione europea ha avviato un‘indagine esplorativa per verificare se i produttori cinesi esportino in Europa violando le regole del commercio internazionale. Al momento sono sotto la lente tre delle principali case: BYD, Geely e Saic.

Ma Prodi non crede che vi siano gli estremi per innalzare i dazi all’importazione, oggi al 10%. «Non possiamo accusarli di dumping in senso tecnico – dice – perché i prezzi praticati dai costruttori cinesi in Europa non sono più bassi di quelli praticati sul mercato interno. Tutt’altro: i circa 100 carmaker cinesi, più altri 500 costruttori di quadricicli elettrici, sono impegnati in una furiosa guerra dei prezzi innescata dalla massiccia sovraproduzione. Se vengono in Europa è proprio per spuntare prezzi più remunerativi».

I sussidi a pioggia sono acqua passata

E’ certamente vero che negli anni i costruttori cinesi hanno beneficiato di centinaia di miliardi di aiuti statali, erogati sia dal governo centrale, sia dai governi provinciali in fortissima competizione tra loro. «Oggi però i sussidi non sono molto più consistenti di quelli che anche l’Europa e i governi nazionali mettono a disposizione dei brand europei».

Sul lato dell’offerta sono rimasti contributi per progetti di ricerca e sviluppo e agevolazioni per attrarre nuovi investimenti. Peraltro utilizzati anche dai brand occidentali insediati nel Celeste Impero.

Sul lato della domanda sono praticamente spariti gli incentivi all’acquisto. Restano invece disincentivi per le auto termiche nelle grandi città, dove immatricolare una ICE è quasi impossibile. Le nuove targhe sono contingentate, assegnate a sorteggio o messe all’asta a prezzi folli, fino a 20 mila euro. E nelle metropoli la circolazione è consentita solo a targhe alterne.

«Potremmo tutt’al più invocare il principio di reciprocità, visto che i brand europei vendono in Cina con dazi fra il 15 e il 25%. Però che dire degli Stati Uniti, dove i dazi sono saliti al 27,5%?».

Prodi è reduce da un tour che l’ha portato a visitare il quartier generale di Huawei. Uno choc.

Modello Huawei: tutta la filiera dell’auto elettrica fatta in casa, come se fosse un cellulare

«Mi ha impressionato la strategia di questo colosso dell’elettronica impegnato nel passaggio dalle telecomunicazioni all’auto. Cinque anni fa ha assunto e messo al lavoro 7 mila ingegneri specializzati nella tecnologia dei veicoli a batteria. E oggi su Internet mette in vendita l’intera gamma dei componenti chiave di un’auto elettrica, dalle batterie ai motori, dall’elettronica di gestione e quella di controllo veicolo. Ha insomma aggregato al suo interno l’intera filiera. Se non ha ancora deciso di lanciare un proprio modello è per non entrare in concorrenza con i suoi clienti, che di fatto sono la totalità dei costruttori medio piccoli».

Ma Huawei non ha fatto altro che mettersi in casa il “modello Cina”. Un modello pensato vent’anni fa dal governo centrale sull’onda di due emergenze:

-una ambientale: nessun’altra area del mondo era inquinata come le megalopoli cinesi.

-una industriale: la mobilità individuale stava diventando di massa, ma nella tecnologia endotermica l’industria nazionale non riusciva a colmare il gap con quella occidentale. Rischiava insomma di essere colonizzata dalle case auto straniere.

Una supremazia costruita in vent’anni

A due urgenze, una sola risposta: la transizione forzata all’auto elettrica.

Sottolinea Prodi: «Da vent’anni battono sistematicamente questa strada, che in fondo è la riproposizione di un modello già sperimentato con l’elettronica di consumo e i cellulari. Hanno creato una filiera, che va dalla lavorazione delle materie prime, alla componentistica standardizzata al prodotto finito e perfino all’ecosistema che ne abilita l’uso. Hanno creato le competenze tecnologiche e infine hanno creato il mercato. Pechino ha impartito le linee guida strategica. I territori le hanno implementate, in concorrenza tra loro».

Il risultato è una supremazia globale che va molto oltre quel che normalmente si dice: sfruttamento del lavoro a basso costo, scarsi vincoli ambientali, normativa di favore.

«Oggi la Cina ha un vantaggio industriale oggettivo. E’ all’avanguardia della tecnologia, sia come prodotto, sia come processo. Controlla direttamente tutti i fattori di produzione, in primis le materie prime. Vanta economie di scala inimmaginabili che consentono di abbattere il costo unitario e ammortizzare in tempi brevi anche enormi investimenti».

Il tallone d’Achille? L’impronta di carbonio

Dunque, destino segnato per l’industria automobilistica europea?

«L’unica strada percorribile – risponde l’economista – è tassare l’impronta di carbonio. Se infatti l’auto elettrica è uno dei pilastri della politica climatica europea, trovo del tutto logico che si penalizzi chi la produce e l’importa emettendo CO2 oltre i limiti imposti ai costruttori europei. E sappiamo bene che oggi il mix energetico cinese è molto peggiore di quello europeo. Sappiamo però che stabilire l’impronta di carbonio di un prodotto non è semplice; in particolare se i dati sulle emissioni non sono omogenei e trasparenti. Non dimentichiamoci poi che la Cina sta facendo passi da gigante anche in quel campo: nessun altro Paese al mondo installa ogni anno una quota di generazione elettrica da fonti rinnovabili paragonabile a quella la cinese».

