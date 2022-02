Giorgetti riparla di incentivi, ma quando arrivano? Il ministro dello Sviluppo economico ha riaperto le speranze mettendo in fibrillazione tutto il settore.

Giorgetti riparla di incentivi: “Ci siamo lavorando con il MEF”

“Nonostante le difficoltà sono ottimista sul fatto che nelle prossime settimane, insieme con il MEF, presenteremo proposte per incentivi al settore automotive”. Giorgetti ha messo nero su bianco in una nota ufficiale quanto detto nel corso della riunione con i rappresentanti di Confindustria, Anfia e imprese della filiera. Il ministro dice di avere già chiesto nelle scorse settimane al governo di attivare un sistema di incentivi per il settore, in crisi anche a causa della transizione ecologica. Ribadendo il suo impegno in una replica inviata proprio a noi di Vaielettrico.it. “L’incontro di oggi è stato anche occasione per fare una ricognizione sugli strumenti e risorse messe a disposizione del Mise. Per sostenere una filiera strategica del sistema produttivo del paese. Con l’obiettivo di garantire l’equilibrio tra esigenze economiche, ambientali e sociali“, afferma la nota.

Fare presto! O il mercato si pianta del tutto…

Come interpretare quel “garantire l’equilibrio tra esigenze economiche, ambientali e sociali”? Sembra di capire che, se e quando incentivi ci saranno, non si limiteranno all’elettrico. Il settore è talmente in crisi (vedi le immatricolazioni di gennaio) da far pensare che l’aiuto riguarderà tutte le auto sotto una certa soglia di emissioni, sulla falsariga del bonus 2021. Ma c’è un aspetto fondamentale da considerare ed è il fattore tempo. Quando un ministro annuncia l’imminente arrivo di incentivi, è normale che tutti i potenziali acquirenti si fermino, aspettando lo sconto statale. Per le elettriche 4 mila euro nell’ultima tornata, ma in passato si era arrivati anche a 8 mila con rottamazione. Questo significa che nelle settimane a venire il mercato è destinato a piantarsi del tutto, infliggendo ai concessionari un altro mese di sofferenza. Viene da rispolverare un famoso, vecchio titolo di giornale, stampato a titoli cubitali. “FATE PRESTO!“.

SECONDO NOI. CI si può aspettare che i nuovi Bonus decorrano da marzo. È evidente che i due ministeri-chiave, MISE e MEF, ne stanno parlando da tempo. E i dati drammatici in arrivo dal mercato danno una spinta a un’idea finora solo abbozzata. Ma andare oltre il 1°marzo sarebbe un autogol, visto l’effetto che ha questo tipo di annunci.