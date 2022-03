Giorgetti insiste sui biocarburanti: “Non c’è solo l’elettrico”

Giorgetti insiste sui biocarburanti e sulla “neutralità tecnologica” del governo, scartando l’idea di concentrarsi sull’auto elettrica come altri Paesi europei.

Giorgetti insiste sui biocarburanti e sulla “neutralità tecnologica”, ma gli scienziati sono scettici…

Il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha ribadito le sue posizioni con un messaggio al Forum Automotive: “Il Governo ha stanziato ingenti risorse per accompagnare la domanda di auto ecologiche nel nostro Paese, affinché possano essere gradualmente a disposizione di tutti. Tenendo saldo il principio della neutralità tecnologica che abbiamo portato anche alla Cop26, con lo sguardo al futuro. E non limitandosi alla sola auto elettrica“. Quali sono le alternative, dunque? “Ad esempio, a livello europeo stiamo molto spingendo per l’ammissibilità dei biocarburanti, su cui l’Italia è un’eccellenza tecnologica, e sul fronte della ricerca“, ha aggiunto il ministro. Biocarburanti più volte bocciati da scienziati come il prof. Nicola Armaroli del CNR. Quanto l’Italia sia tiepida nei confronti dell’auto elettrica è dimostrato anche dal fatto che da quasi tre mesi il nostro è l’unico Paese a non avere incentivi per le EV. Incentivi più volte annunciati, ma ancora non entrati in vigore.

“Sfida epocale per tutta la filiera automotive”

Al momento al ministro sembra interessare più l’impatto sul sistema produttivo del passaggio all’auto pulita: “Il Paese ha di fronte una sfida tecnologica epocale per rispondere ai nuovi requisiti che la comunità internazionale si è data. E che impatteranno molto duramente su tutta la filiera automotive“, ha detto. “Una transizione che il Governo, in piena condivisione degli obiettivi di decarbonizzazione, ma con pragmatismo e realismo, dovrà accompagnare. Tenendo in adeguata considerazione le conseguenze economiche e sociali che ne deriveranno”. Conclusione: “Dobbiamo assicurare a tutti i tasselli della filiera di poter partecipare a questo processo di trasformazione, adeguando missione imprenditoriale e impianti. Per questo stiamo mettendo a disposizione delle imprese importanti sostegni dedicati alla riconversione industriale per affrontare e accettare questo tipo di sfida“.

SECONDO NOI. Il mondo scommette, l’Italia sui biocarburanti, come in passato ha puntato, quasi da sola, sul metano. Chi vincerà, secondo voi? (M.Te).