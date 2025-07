Gilet Blu, gli “angeli” francesi dell’auto elettrica. E in Italia no?

Ivone smette i panni dell’ingegnere (qui e qui i suoi ultimi articoli) e mette quelli del volontario. Sempre in nome dell’auto elettrica, però. E ci racconta la sua esperienza con addosso il Gilet Blu dell’associazione FFAUVE (Fédération Française des Associations d’Utilisateurs de Véhicules Electriques) in queste torride giornate di grande esodo.

Metti, in Francia, un giorno da bollino rosso…

di Ivone Benfatto

Immaginate di essere in viaggio lungo un’autostrada francese con un’auto elettrica, in compagnia del vostro partner e dei figli, durante un weekend estivo da “bollino rosso”. A un certo punto, chi guida — poniamo sia la signora Elena — chiede al marito: «Paolo, siamo intorno al 30% di carica. Che dici, ci fermiamo alla prossima stazione di ricarica? Potresti controllare con un’app se ci sono colonnine disponibili nelle prossime aree di servizio? Con tutto questo traffico, potrebbero essere tutte occupate».

Paolo: «Lo sai che durante queste vacanze ho deciso di fare un po’ di “internet detox”. Non ho voglia di smanettare con le app. Siamo fortunati: in Francia tutte le aree di servizio hanno colonnine di ricarica rapide. Fermiamoci alla prossima. Se ci sono colonnine libere bene, altrimenti proseguiamo».

Il figlio, lo smanettone di famiglia: «Mamma, ho guardato io l’app. Alla prossima area ci sono dodici colonnine di ricarica rapida, di cui due libere. In quella successiva ce ne sono nove, ma otto sono occupate».

Si decide per la sosta alla prima area di servizio, piuttosto grande. Appena arrivati, si percepisce una certa tensione: l’area è molto affollata, c’è coda anche ai distributori di carburante. Avvicinandosi alle colonnine, Paolo esclama: «Sono Alpitronic! Bello vedere che anche i cugini d’Oltralpe usano il made in Italy. Le abbiamo già usate molte volte, sono molto affidabili». Elena nota una colonnina libera con scritto “300 kW”: «Ottimo, fermiamoci qui».

Si avvicina la signora con il gilet blu: “Bisogna d’aiuto?”

A quel punto Elena e Paolo notano una donna che indossa un gilet di sicurezza blu. Non è il classico gilet giallo da emergenza, né quello rosso degli addetti autostradali. Il blu è una novità. Una volontaria di un’organizzazione caritatevole? Una promotrice? In realtà… La signora li guarda con un sorriso e fa cenno di aspettare: un’auto sta uscendo da uno stallo di ricarica. Poi li invita a non usare la colonnina appena liberata ma a proseguire fino alla penultima, anch’essa libera. La signora con il gilet blu non è una parcheggiatrice: sembra qualcosa di più.

La signora con il gilet blu si avvicina, poi con garbo, in inglese, si presenta: si chiama Hélène e chiede se hanno bisogno di aiuto per avviare la ricarica. Elena: «Grazie, credo di riuscire a cavarmela».

Hélène: «Oggi c’è molta affluenza. Dalle 10 di questa mattina, il tasso di occupazione delle colonnine è stato costantemente elevato. Vi chiederei, se possibile, di non superare l’80% di carica, per favorire la rotazione. Inoltre, arriverete prima a destinazione. Per la vostra auto, la colonnina da 150 kW che vi ho indicato è più che sufficiente…»

Queste le regole per la ricarica perfetta

Paolo sottovoce a Elena: «Ma tu lo sapevi di questa regola dell’80%? E che per la nostra auto basta un caricatore da 150 kW? Pensavo che con quello da 300 kW avremmo fatto prima». Poi, rivolto ad Hélène: «Ma limitare la carica all’80% significa che dobbiamo tenere sotto controllo il livello di carica mentre saremo al ristorante e poi qualcuno di noi dovrà venire a spostare l’auto?»

Hélène: «Capisco, ma oggi ci sono molti utenti. Vede la coda anche alle pompe di benzina? Se aveste un’auto termica, uno di voi resterebbe in coda mentre gli altri vanno al ristorante. Non è obbligatorio spostare l’auto, è questione di buon senso. Avete trovato una colonnina libera proprio perché altri utenti non hanno lasciato l’auto collegata fino al 100%. Inoltre, è la strategia migliore per arrivare prima».

Elena: «Perfetto, la carica è partita. Voi andate a mettervi in fila al ristorante. Intanto, sono curiosa: presumo che anche Hélène abbia un’auto elettrica… e vorrei sapere di più su cosa fa qui».

Come nasce FFAUVE e l’operazione Gilet Blu

Restiamo in Francia e torniamo indietro di circa 12 anni. All’epoca cominciavano a circolare le prime auto elettriche. Nel 2013, i proprietari di Tesla fondavano ad Aubagne la prima associazione nazionale, il Tesla Owners Club France, con appena 11 membri, mentre altri appassionati si organizzavano in piccoli gruppi locali per condividere esperienze. Per alcuni modelli di auto, la capacità della batteria era limitata, le colonnine rare, ma tra i pionieri c’era entusiasmo e già si sfidavano su chi riuscisse a percorrere il tragitto più lungo in elettrico.

Successivamente, il Tesla Owners Club France è cresciuto rapidamente, superando i 1.000 membri, grazie alla quota di mercato di Tesla in quel periodo. Tra il 2014 e il 2020, le associazioni locali si sono moltiplicate: oggi se ne contano 10, di cui 3 a livello nazionale e 7 locali, tutte dedicate alla mobilità elettrica in Francia. La più piccola conta 20 membri, la più grande 1.100 membri. Una di esse è rivolta ai proprietari di moto elettriche.

Nel 2019, le associazioni si sono federate a livello nazionale sotto il nome di FFAUVE (Fédération Française des Associations d’Utilisateurs de Véhicules Electriques). Oggi, la federazione conta circa 2.000 membri diretti, ma rappresenta gli interessi di quasi 2 milioni di utenti di veicoli elettrici (BEV più PHEV) in Francia.

Una sorta di ACI per gli EV driver francesi

In altre parole, in Francia FFAUVE è una sorta di “ACI” per i proprietari di veicoli elettrici. A livello internazionale, FFAUVE è membro della GEVA (Global EV Alliance) e ambisce a creare una sezione europea più strutturata, unendo tutte le associazioni nazionali esistenti per rafforzare la rappresentanza degli utenti di veicoli elettrici in Europa.

Tra le iniziative più riuscite promosse da FFAUVE c’è l’operazione Gilet Bleu , lanciata nel 2023. Io faccio parte dell’associazione locale ZEProvencaux, una delle più piccole, e partecipo attivamente all’operazione. Quest’anno, a causa di impegni familiari, il mio contributo sarà molto limitato. Tuttavia, c’è qualcuno che presta servizio per oltre venti giornate all’anno.

Se volete incontrarmi, il 14 luglio sarò presso l’area di servizio di Sainte Victoire, autostrada A8, direzione Est. Hélène, la signora con il gilet blu e una delle protagoniste del dialogo introduttivo di questo articolo, sarà presente il 12 e il 18 luglio presso l’area di servizio Village Catalan Ouest, sull’autostrada A9 in direzione sud.

Chi sono e cosa fanno i volontari dell’operazione Gilet Blu

Chi sono i Gilet Blu? Siamo volontari, tutti membri delle associazioni EV, e offriamo supporto agli utenti, nelle aree di servizio autostradali, durante i weekend di traffico intenso. Il servizio nasce da una collaborazione tra FFAUVE, i gestori autostradali (ad esempio VINCI) e gli operatori delle colonnine di ricarica rapida (Shell, Electra, Zunder, ecc.). I volontari prestano servizio in turni di 4-7 ore, alcuni si spostano per oltre 80-100 km da dove abitano. Per la trasferta è previsto un rimborso spese forfettario.

Attualmente contiamo circa 60 volontari distribuiti su tutto il territorio francese. Quest’anno l’operazione è già stata attivata durante alcuni fine settimana di maggio. Per l’estate, l’operazione ha preso il via il 4 luglio con due aree servite e proseguirà ogni fine settimana fino al 31 agosto. Il picco di attività è previsto per il 2 agosto, quando saranno coperte 16 aree di servizio con turni medi di 6 ore. Gli orari di servizio sono adattati alle previsioni di traffico: 8:00–15:00, 10:00–17:00 o 14:00–21:00. Nelle due aree di servizio più frequentate (Montélimar Est e Ouest) saranno presenti due volontari per ciascuna. Durante l’estate sono previste in totale circa 1.500 ore complessive di presenza.

Già pronti i piani anche per Natale e Capodanno

Alcuni operatori autostradali e gestori di colonnine di ricarica hanno già iniziato a preparare le richieste di supporto per il prossimo periodo natalizio e di Capodanno, un chiaro segnale dell’apprezzamento per il servizio che offriamo.

Cosa facciamo concretamente:

­ -Verifichiamo il funzionamento delle colonnine e contattiamo l’assistenza in caso di guasti.

­ -Gestiamo le code e preveniamo conflitti.

­ -Offriamo aiuto agli utenti inesperti.

­ – Spieghiamo l’importanza di non caricare oltre l’80% e di scegliere colonnine adeguate alla propria auto (evitando di occupare inutilmente quelle a potenza più elevata).

­ -Raccogliamo feedback con brevi questionari.

­ -Preveniamo l’uso improprio degli stalli da parte di veicoli termici.

­ -Promuoviamo inoltre, per i residenti in Francia, l’adesione alle associazioni EV per rafforzare le nostre attività e la nostra voce.

Perchè non replicarla in Italia?

Nel corso del tempo ho vissuto molte situazioni curiose: una signora con un SUV a motore termico parcheggiato davanti a una colonnina ad alta potenza che si è scusata dicendo di non averla vista; un furgone (non elettrico) della polizia parcheggiato su due stalli; un olandese con un’Audi elettrica top gamma che, dopo aver avviato la ricarica, mi chiede se deve lasciarmi le chiavi!; una signora lasciata sola dal marito “per imparare a gestire da sola l’avvio della ricarica” che mi consegna la sua carta di credito e mi chiede di avviare la ricarica al posto suo; un altro olandese con una Skoda che insisteva nel voler caricare la sua auto nonostante l’avessi avvisato che quel giorno le colonnine avevano un problema di compatibilità con le auto Skoda (era una giornata di grande affluenza e si stava formando una coda), e tenne occupata inutilmente e a lungo una colonnina per due ore prima di arrendersi e proseguire fino all’area successiva.

È un servizio utile, rassicurante per gli utenti, che “umanizza” un sistema concepito per essere completamente self-service, ma che non è sempre “user friendly”, soprattutto quando qualcosa non funziona e bisogna contattare l’assistenza. Lo faccio perché mi piace sentirmi utile, e devo ammettere che mi farebbe davvero piacere trovare qualcuno pronto ad aiutarmi allo stesso modo, quando sono io a viaggiare.

Perché non replicare questa iniziativa anche in Italia? Un’associazione di proprietari di auto elettriche simile alla FFAUVE potrebbe nascere facilmente. L’esperienza francese ci offre un modello già testato e funzionante. In fondo, bastano entusiasmo, organizzazione e spirito di servizio per iniziare.

