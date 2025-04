Gigacasting Tesla/2 Quella lettera mi sembra una bufala…

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Torna a scriverci Stefano Truzzi (leggi qui e anche qui), un lettore che lavora nel settore della stima dei danni automobilistici, questa volta per contestare il racconto di S.B. sulle criticità del Gigacasting Tesla (leggi qui). Inviate osservazioni e quesiti a info@vaielettrico.it.

“Ritorno a scrivere ai miei “25 lettori”, a proposito della mail da oltre oceano che parlava di riparazioni impossibili. Per dirla tutta e subito, mi sa di grande bufala, o quanto meno di un colpo da anti-tesla post elezioni presidenziali.

Come già ho scritto in alcune mail precedenti, è dal 1984 che opero nel settore automotive (arriverò mai alla pensione?), con particolare riguardo alla stima dei danni, all’analisi dei processi riparativi e agli inevitabili costi conseguenti.

Un plauso grande come una gigafactory a Tesla.

“Nessun carmaker è trasparente come Tesla”

Tesla è una delle pochissime se non l’unica a rilasciare informazioni dettagliate riguardo le riparazioni e le manutenzioni oltre la ricerca di ricambi.

Aprite il loro portale Tesla service e troverete tutte, ma proprio tutte le informazioni per riparare una Tesla. Catalogo ricambi, procedure di smontaggio e rimontaggio, diagnostica, materiali ecc ecc.

In Europa questi dati dovrebbero essere di libero accesso; in realtà non è così e molto spesso devi passare, per avere le informazioni, attraverso registrazioni anche a titolo oneroso su portali, che vogliono l’autorizzazione di un dealer, che poi scopri che non ci sono le informazioni che cerchi, allora chiedi a qualche talpa in concessionaria, che poi non ti fanno copie di niente……e così via. Praticamente è impossibile avere accesso anche solo ad un catalogo ricambi (che già da solo permette di ricavare molte informazioni utili).

Tanto per fare un esempio, appena acquistata una Smart #1 ho subito un piccolo tamponamento. Visti i miei “trascorsi” mi sono subito attivato per capire come era fatta l’auto appunto cercando un catalogo ricambi. Ebbene non è disponibile al pubblico, non solo, ho scoperto tramite una “talpa da concessionaria”, che il catalogo ricambi, ovviamente in formato elettronico, di questo modello è disponibile solo presso poche sceltissime concessionarie. E che è, il sacro libro della massoneria??

Fatevi un giro sul portale service di Tesla, trovate tutto e di più. Tra le altre cose si trovano pure i ricambi e le istruzioni per sostituire i pannelli posteriori della Y:

–https://service.tesla.com/docs/BodyRepair/Body_Repair_Procedures/Model_Y/HTML/it-it/

–https://service.tesla.com/docs/BodyRepair/Body_Repair_Procedures/Model_Y/HTML/it-it/GUID-6C726E65-F4B3-4299-8B20-7B87A7A814F1.html

Dimenticavo, in 10 lingue!

Una riparazione alla portata di qualunque bravo carrozziere

Per finire, visto quello che fanno gli americani in TV trasformando vetture di ogni genere in mostri a 8 cilindri, se Tesla pubblica le istruzioni complete su come sostituire un parafango posteriore, mi sa tanto di bufala la questione “strutturale”.

Un qualunque bravo carrozziere quel parafango lo avrebbe anche riparato, riportando il pannello alla originaria resistenza. E senza lasciare traccia delle avvenute riparazioni (si vabbè c’è lo strumentino che dice lo spessore della vernice quindi puoi sempre accorgertene…..).

Saluti e speriamo che il costo al kWh scenda!„ Stefano Truzzi

Nessuna bufala, nei commenti c’è la conferma

Risposta-Che la lettera da oltreoceano sia “una bufala” possiamo escluderlo categoricamente. L’abbiamo firmata con una sigla (S.B.) solo perchè l’autore ci ha chiesto l’anonimato avendo raccontato di un episodio che non riguardava lui personalmente, ma un collega di lavoro. Tuttavia la redazione ha verificato che fosse autentica.

Infatti due lettori residenti in America, Eraldo e CrazySte, commentandola nel blog, hanno poi confermato che la legge obbliga le assicurazioni Usa a liquidare in toto una vettura con danni alle parti strutturali se non è possibile, perchè troppo costosa, la completa sostituzione del pezzo danneggiato con uno nuovo originale. Per contro un terzo commentatore, Dan, racconta che un tamponamento subìto dalla sua Model Y in Italia, con danni molto maggiori, è stato riparato con una spesa di 4.900 euro.

Si può discutere se sia più giusta la legge americana o quella italiana-europea, ma non negare che negli Usa la radiazione dei veicoli incidentati sia molto più frequente che in Italia.

Nulla da eccepire sulla trasparenza delle informazioni messe a disposizione da Tesla. Ci fidiamo di quel che dice lei. Quindi, non ci accusi di “colpi da anti-tesla post elezioni presidenziali”. Ci sembra piuttosto che i fan sfegatati di Tesla stiano approfittando del diffuso discredito politico di Elon Musk per gridare al vittimismo ogni volta che si avanza una critica alla sua azienda.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al canale YouTube –