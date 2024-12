Giappone: elettricità dallo spazio, con pannelli solari sparati in orbita

Il Giappone compie un passo avanti nella transizione energetica, ottenendo elettricità dallo spazio. Il gruppo Japan Space System ha utilizzato velivoli dotati di panelli solari che hanno inviato energia – sotto forma di microonde – sulla terra.

Il sogno della La Wardenclyffe Tower, nota anche come Tesla Tower, potrebbe diventare realtà a breve. Il geniale inventore di origine serba, arrivato negli Stati Uniti all’inizio del Novecento, aveva un ambizioso progetto in anticipo sui tempi con cui il genio. Nikola Tesla – tra le altre cose – voleva dimostrare le potenzialità della trasmissione dell’energia senza fili, utilizzando solo un campo elettromagnetico nell’aria.

Elettricità in arrivo dallo spazio: può finalmente diventare realtà il sogno di Nikola Tesla

Tesla non riuscì a dimostrare che ci aveva visto lungo. Potrebbe riuscirsi JSS, utilizzando aeromobili dotati di pannelli solari, che voleranno a un’altitudine compresa tra 5 e 7 chilometri. Questi dispositivi trasmetteranno energia sotto forma di microonde a una stazione a terra, dove sarà convertita in elettricità. Se il progetto darà risultati positivi, la fase successiva prevede la trasmissione di energia direttamente dallo spazio entro il 2025.

“Non vediamo l’ora di dimostrare che la generazione di energia solare dallo spazio è una tecnologia che potrà essere realizzata in futuro“. Lo ha raccontato Hiroki Yanagawa uno dei tecnici coinvolti nell’esperimento citato da Nikkei News.

In realtà, il concetto di energia solare dallo spazio risale agli anni ’60, quando negli Stati Uniti venne proposto un sistema di pannelli solari posizionati a 36.000 chilometri dalla superficie terrestre. Questi dispositivi avrebbero il vantaggio di generare elettricità 24 ore su 24, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, con un’efficienza 10 volte superiore rispetto agli impianti terrestri e senza emissioni di CO₂.

Finora, nonostante il suo potenziale, il progetto ha incontrato sfide tecnologiche e costi elevati. I test effettuati si sono limitati a trasmissioni a breve distanza, ma il nuovo esperimento di Japan Space System punta proprio a superare tali limiti.

Secondo Naoki Shinohara, professore all’Università di Kyoto e presidente del comitato tecnico del progetto, questo esperimento rappresenta “una pietra miliare nella ricerca e nello sviluppo di ciò che può essere fatto sul campo”, sempre citato dal quotidiano nipponico.

La prossima sfida: energia solare dallo spazio

La fase successiva prevede il lancio di un satellite da 150 chilogrammi, dotato di pannelli solari e un’antenna di trasmissione, che invierà energia a terra da un’altitudine di centinaia di chilometri.

Tuttavia, i costi e la scala del progetto restano ostacoli significativi. Per generare 1 milione di kilowatt – equivalenti alla capacità di un reattore nucleare – servirebbero circa 2 chilometri quadrati di pannelli solari, per un peso complessivo di 10.000 tonnellate. L’investimento necessario per realizzare un simile impianto spaziale supererebbe 1 trilione di yen (circa 6,7 ​​miliardi di dollari).

