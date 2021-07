Giancarlo e la Enyaq, Mattia e la Jeep…Vaielettrico risponde

Giancarlo e la Enyaq: può essere il Suv della Skoda l’auto per lui? Mattia, invece, ha optato per la Jeep Compass plug-in e racconta che…Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Giancarlo e la Enyaq: “È la macchina che fa per me?. Meglio la 50 o…?”

“V orrei un consiglio sull’acquisto di un’auto elettrica. Avendo un‘auto benzina di 12 anni, avrei infatti intenzione di approfittare dei bonus. La mia famiglia è composta da 4 persone (2 adulti e 2 bambini). Quindi, gradirei un’auto che sia comoda per famiglie. L’auto percorrerebbe circa 50 km al giorno per lavoro. Tuttavia, la mia intenzione è settare l’autonomia su viaggi di circa 200 km. Abito infatti in Piemonte (provincia di Torino) e sovente mi reco in Liguria (provincia di Savona) o sulle Alpi Marittime (provincia di Cuneo). L’intenzione sarebbe di non fermarsi per la ricarica ed effettuare le ricariche presso il domicilio. Avevo pensato alla Skoda Enyaq iV 50 (per contenere i costi d’acquisto), ma temo non sia sufficiente. Soprattutto in montagna, con gli ultimi km tutti in salita andrei in ansia. La 60 mi darebbe più tranquillità o cambierebbe poco? Avreste altro da suggerire? Altra domanda: quale andatura potrebbe essere il giusto compromesso autonomia/velocità di percorrenza? “. Giancarlo.

Giancarlo e la Enyaq / 4 mila euro per 52 km

Risposta. Tra le due versioni della Enyaq “ballano” 4 mila euro di prezzo (35.950 contro 39.950) e una cinquantina di km di autonomia dichiarata (361 contro 413). Ma sappiamo tutti che questi valori diventano irrealistici quando la temperatura scende e la strada sale. Ergo: se lungo il tragitto ha facilità di ricaricare e fare qualche sosta non la disturba, può anche optare per la iV 50. In caso contrario è ovvio che la iV 60 è una medicina migliore contro la temuta ansia da ricarica. Tanto più se i suoi viaggi in Liguria o sulle Alpi Marittime sono molto frequenti come Lei dice.

P.S . I prezzi indicati sopra sono al lordo degli incentivi statali e di eventuali sconti. Qui trova gli importi netti che a suo tempo ci hanno preventivato in concessionaria. . I prezzi indicati sopra sonogli importi netti che a suo tempo ci hanno preventivato in concessionaria.