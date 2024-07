I giacimenti Usa? Inquinano e sprecano gas sufficiente per metà delle case

Le emissioni di metano dai giacimenti di gas e petrolio negli Usa è quattro volte superiore ai limiti di legge. Si disperde nell’aria una quantità di metano sufficiente a coprire la domanda per metà delle abitazioni

Avevano garantito alle Nazioni Unite l’anno che avrebbero ridotto le emissioni inquinanti nei giacimenti per l’estrazione dei fossili. Invece uno studio condotto dall’associazione no profit Environmental Defense Fund (Edf) sostiene che non è così.

Nel documento si legge che perdite, bruciature e fuoriuscite di metano nelle attività petrolifere e del gas degli Stati Uniti sono pari a 7,5 milioni di tonnellate all’anno, quattro oltre i limiti della legislazione Usa.

Non solo: si spreca ogni anno una quantità di gas sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico di oltre la metà delle case americane.

Edf, organizzazione riconosciuta a livello internazionale, ha usato velivoli riadattati che hanno esaminato i 12 più grandi giacimenti negli Usa, nello studio che definito come il più completo mai realizzato.

Il Financial Times ha ricordato come “le emissioni sono otto volte superiori all’obiettivo volontario annunciato al vertice Onu sul clima dell’anno scorso da 50 delle più grandi compagnie petrolifere e del gas”.

In questo contesto, sarà difficile raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione solo con le rinnovabili se l’industria fossile non farà la sua parte. In particolare negli Usa, visto che la produzione di gas e petrolio è in aumento per contrastare le esportazioni in occidente della Russia.

