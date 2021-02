Già pronta la ID.5, la Volkswagen non si ferma più

Già pronta la ID.5: entro l’anno la Volkswagen lancerà il terzo modello della nuova generazione elettrica, dopo la ID.3 e il Suv ID.4.

Già pronta la ID.5, sarà un Suv coupé

È stato lo stesso numero uno del marchio, Ralf Brandstratter, ad annunciare che il nuovo Suv coupé sarà immesso sul mercato nella seconda metà del 2021. I primi esemplari di pre-produzione stanno già uscendo dalla catena di montaggio di Zwickau, in Germania, e breve è attesa anche la presentazione ufficiale. Non sono stati forniti dati tecnici ufficiali, ma il sito tedesco Electrive (qui) scommette su una dotazione che comprende la stessa batteria da 77 kWh della ID.4 e un motore elettrico posteriore da 150 kW. Solo in un secondo momento dovrebbe arriverà la versione 4×4, la GTX, con un motore elettrico da 75 kW ad affiancare il propulsore dietro. Quanto all’autonomia, ci si potrebbe avvicinare ai 550 km. È una deduzione che nasce dal fatto che la ID.4 con la stessa batteria da 77 kWh è riuscita a omologare un range WLTP di 522 km. Ma la ID.5, con la linea da Suv coupé, è decisamente più aerodinamica e probabilmente un po’ più leggera.

E la Skoda lancia la linea sportiva dell’Enyaq

Già pronta la ID.5, dunque, ma anche gli altri marchi del Gruppo VW non stanno a guardare. La Skoda ha annunciato l’arrivo della versione sportiva del suo SUV elettrico Enyaq, la Sportline. Con dettagli in colore nero, grandi cerchi in lega, telaio ribassato, sedili contenitivi con appoggiatesta integrati e volante sportivo multifunzione.

Enyaq Sportline sarà disponibile in tre varianti: