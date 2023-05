Germania sempre più elettrica: VW in testa

Germania sempre più elettrica: la quota di EV vendute sul totale è salita al 14,3% in aprile, con quasi 30 mila immatricolazioni. In Italia siamo al 3,1%…

Germania sempre più elettrica: quota EV al 14,3% (in Italia è al 3,1%…)

Anche nelle auto a batterie la Germania si conferma la locomotiva d’Europa. Nonostante la battuta d’arresto di Tesla, che notoriamente concentra le consegne nelle ultime settimane del trimestre. Dal 12,3% dell’aprile 2022 siamo passati al 14,3% del mese scorso, due punti percentuali in più. Male invece la vendita di ibride plug-in, a cui il governo di Berlino non concede più incentivi: qui la quota è precipitata dal 12.0 al 5,8%. Con la Tesla in stand by, la Volkswagen si è presa finalmente la testa della classifica, piazzando ID.4/ID.5 al 1° posto con 2.723 auto vendute, seguita dalla ID.3 a 2.050. Il Model Y conquista comunque la 3° piazza a 1.636, seguita da altri due Suv del gruppo VW, la Skoda Enyaq (a 1.405) e la Audi Q4 (1.370). Ancora deludente il risultato della Fiat 500e, a lungo sul podio: in aprile è stata solo settima (981 immatricolazioni), preceduta anche dalla Smart ForTwo (1.248).

La Fiat 500e continua a perdere posizioni, bene l’Audi Q4

Completano la top ten la Cupra Born (934), la Mini Cooper (920) e la Mercedes EQA (850). La cinese MG 4 è appena fuori dalla top ten, undicesima a 827. Ma non è difficile prevedere che nelle prossime settimane Tesla si prenderà un’ampia rivincita. Consolidando quello che è già comunque un netto primato nel totale del primi 4 mesi 2023. Qui il Model Y è ampiamente leader, con un totale di 13.779 immatricolazioni, e al quarto posto c’è il Model 3 (non pervenuto in aprile) a quota 4.387. La Volkswagen si difende con il secondo posto di ID.4/ID.5 (8.034) e il terzo di ID.3 (6.530). Nel quadrimestre la 500e è al sesto posto, a quota 3.698, preceduta anche dalla Audi Q4 (4.234). Insomma: pian piano il gruppo Volkswagen inizia a prenderci le misure, con una gamma più competitiva e tempi di consegna più umani. Ma Tesla, anche grazie ai suoi continui ribassi dei prezzi, resta di un altro pianeta. Per ora.