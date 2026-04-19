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il19 Aprile 2026
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In Germania nuovi incentivi per EV (e non solo): fino a 6.000 € e retroattivi

Germania incentivi EV
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La Germania accelera sul mercato elettrico con un nuovo schema di incentivi destinato ai redditi medio-bassi. La misura prevede contributi fino a 6.000 euro per le auto elettriche e fino a 4.500 euro per ibride plug-in ed extended range. Il bonus avrà anche effetto retroattivo per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2026.

Il provvedimento rientra nella nuova legge sulla mobilità climaticamente neutrale, approvata dal Parlamento federale. Punta a sostenere la domanda interna e a rafforzare la transizione industriale del settore auto tedesco.

Germania incentivi EV
La nuova Mercedes CLA elettrica

Incentivo basato sul reddito e retroattivo

Per i veicoli BEV il contributo base parte da 3.000 euro per famiglie con reddito imponibile fino a 80.000 euro annui. Sale a 4.000 euro sotto i 60.000 euro e a 5.000 euro sotto i 45.000 euro.
Con la possibilità di accedere a ulteriori bonus familiari500 euro in caso di figlio minorenne convivente e 1.000 euro con due o più figli – l’incentivo può raggiungere il massimo di 6.000 euro.

I contributi federali sono estesi anche alle altre tipologie di auto elettrificate, come le ibride plug-in e i modelli con range extender. In questi casi, l’incentivo parte da 1.500 euro, con possibilità di arrivare fino a 4.500 euro in base a reddito e composizione familiare.

Elemento rilevante è anche la retroattività della misura: chi ha immatricolato un’auto elettrica dal 1° gennaio 2026 potrà richiedere il contributo anche se il contratto d’acquisto è stato firmato prima dell’apertura delle domande. Il meccanismo è pensato per evitare il congelamento del mercato nell’attesa dell’avvio formale del programma, dal momento che il portale digitale dovrebbe essere online solo a maggio.

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Qualche critica per l’estensione a plug in e range extender

Proprio l’incertezza sull’apertura del portale non sta piacendo a tutti. Il settore industriale mantiene prudenza. Volkswagen, per esempio, ha spiegato che l’assenza di una piattaforma attiva sta frenando la domanda: molti clienti mostrano interesse, ma le vendite concluse restano contenute in attesa di certezze operative.

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C’è poi chi non digerisce la presenza delle auto plug-in nel piano incentivi. In primis i Verdi tedeschi, che hanno criticato la misura sostenendo come questi modelli continuino a dipendere dal carburante fossile e quindi rischiano di rallentare la piena elettrificazione.

Germania incentivi EV
La Volkswagen ID.7 si è confermata il modello elettrico più venduto nel 2025 in Germania

Intanto in Germania l’elettrico corre

Resta il fatto che, nonostante il bonus non sia ancora attivo, il mercato tedesco dell’elettrico è tornato a crescere con forza. A marzo 2026 sono state immatricolate oltre 70.000 auto elettriche, terzo miglior risultato di sempre per il Paese. Quasi un’auto nuova su quattro registrata in Germania è stata a batteria.

Per l’Europa il dato è significativo: la ripresa della domanda tedesca può incidere su produzioni, listini e strategie industriali dei costruttori presenti nel continente. Se il meccanismo funzionerà, Berlino potrebbe offrire un nuovo modello di incentivo più mirato rispetto ai vecchi bonus generalizzati.

LEGGI anche: “La palla al piede dell’auto elettrica? Il fisco su ricarica e flotte aziendali” e guarda il VIDEO 

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