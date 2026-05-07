Germania, la transizione corre forte: controproducente allentare le regole UE













Uno studio del Fraunhofer Institute mostra come la transizione elettrica dell’industria automobilistica tedesca sia molto più avanzata di quanto si pensi. E in Germania cresce il fronte di chi pensa che allentare le regole UE sul ban 2035 sarebbe a questo punto deleterio.

L’indagine, condotta su 74 aziende tra costruttori, fornitori e operatori dell’ecosistema automotive, fotografa un settore tedesco in piena trasformazione ma non del tutto omogeneo.

Germania: transizione in fase avanzata

Secondo il Fraunhofer ISI, oltre il 20% delle imprese coinvolte dichiara di essere già completamente orientato verso la mobilità elettrica, mentre quasi il 40% considera il proprio percorso di transizione “avanzato”.

Esiste però anche una parte più lenta dell’industria: circa un quarto delle aziende afferma infatti di trovarsi ancora nelle prime fasi della trasformazione, mentre una su otto non avrebbe ancora avviato un reale riposizionamento verso l’elettrico.

Investimenti EV in crescita, ma competitività a rischio

Lo studio mostra anche un quadro meno lineare sugli investimenti industriali. Più di tre quarti delle aziende intervistate hanno sviluppato attività innovative negli ultimi tre anni, soprattutto su elettrificazione e digitalizzazione. Allo stesso tempo, però, oltre un terzo continua a investire anche nello sviluppo di motori termici.

Un elemento che conferma come la transizione sia ancora in una fase ibrida, soprattutto per fornitori e componentisti legati alle tecnologie tradizionali. Per molte aziende tedesche, il problema non è più tanto capire se puntare sull’elettrico, ma come finanziare contemporaneamente la trasformazione senza perdere competitività nel breve periodo.

Green Deal: la Germania non vuole perdere terreno?

Il dato generale che ne emerge è significativo, perché smonta in parte la narrativa secondo cui l’intera industria tedesca sarebbe compatta sulle critiche al Green Deal europeo. Uno dei passaggi più interessanti dello studio riguarda proprio il giudizio, per nulla univoco, sulle norme europee sulla CO₂.

Secondo il Fraunhofer ISI, se le aziende più avanzate nella transizione sostengono il mantenimento degli attuali obiettivi europei, incluso il ban termico al 2035, al contrario, le imprese più “lente” chiedono un allentamento graduale delle regole.

Per i ricercatori, tuttavia, un eventuale indebolimento delle normative finirebbe per favorire soprattutto chi è rimasto indietro, penalizzando invece le aziende che hanno già investito miliardi nell’elettrico.

Una strategia controprudente, come sottolinea la professoressa Karoline Rogge, coordinatrice del progetto, che potrebbe rallentare l’innovazione proprio nel momento in cui la concorrenza cinese aumenta la pressione sull’industria europea, soprattutto su batterie, software e piattaforme EV.