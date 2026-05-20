Germania, i nuovi incentivi EV: fino a 6.000 euro con criteri sociali







La Germania lancia un nuovo piano incentivi pluriennale per auto elettriche e elettrificate: 3 miliardi di budget, bonus fino a 6.000 euro e obiettivo 800.000 auto entro il 2029. Berlino cambia però approccio rispetto al passato: i contributi non saranno più uguali per tutti, ma modulati in base al reddito familiare e al numero di figli.

Incentivi legati al reddito

Il nuovo sistema introduce un criterio fortemente orientato alla sostenibilità sociale: i contributi più elevati saranno infatti destinati alle famiglie con redditi imponibili più bassi.

Per le auto elettriche a batteria, il bonus varierà tra 3.000 e 6.000 euro, mentre per le ibride plug-in e i modelli range extender il sostegno andrà da 1.500 a 4.500 euro.

Il contributo massimo di 6.000 euro sarà disponibile solo per nuclei familiari con reddito imponibile fino a 45 mila euro annui e almeno due figli. Anche famiglie con reddito fino a 90 mila euro potranno comunque ottenere il contributo minimo previsto.

La misura rappresenta una svolta rispetto ai precedenti incentivi tedeschi, spesso criticati perché finivano per favorire soprattutto fasce di popolazione con maggiore capacità di spesa.

Nessun vincolo su provenienza produttiva e listino

Il programma riguarda esclusivamente veicoli di nuova immatricolazione. Restano quindi esclusi usato, chilometri zero, auto preregistrate o immatricolate dai concessionari.

Un elemento interessante, soprattutto per il mercato europeo, è l’assenza di un tetto massimo di prezzo del veicolo e di vincoli sulla provenienza produttiva delle auto. Berlino non introduce quindi, almeno per ora, criteri legati alla produzione nazionale o europea, tema invece molto discusso in altri Paesi occidentali.

Per i costruttori stranieri, soprattutto cinesi, presenti in Europa questo potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo, anche se resta da capire quanto il nuovo schema influenzerà realmente le quote di mercato nei prossimi anni.

Misura retroattiva e per le famiglie

Le richieste di incentivo potranno essere presentate solo dopo l’immatricolazione del veicolo. Tuttavia il governo tedesco ha deciso di rendere il programma retroattivo per tutte le auto registrate a partire dal 1° gennaio 2026.

Secondo il Ministero dell’Ambiente tedesco, questa scelta potrebbe coinvolgere circa 50 mila veicoli già consegnati nei primi mesi dell’anno. Gli acquirenti avranno fino a dodici mesi dalla prima immatricolazione per presentare domanda.

Un altro aspetto rilevante riguarda le famiglie: due persone dello stesso nucleo domestico potranno richiedere separatamente il bonus se acquistano due veicoli distinti nel periodo compreso tra il 2026 e il 2029.

Berlino spinge sul mercato elettrico

Con questo nuovo piano Berlino prova a dare un’ulteriore spinta alla domanda interna di EV, mantenendo però maggiore controllo sulla spesa pubblica. Il governo ha infatti precisato che il programma potrebbe chiudersi prima del 2029 nel caso in cui i fondi disponibili vengano esauriti rapidamente.

Per il settore europeo dell’elettrico si tratta comunque di un segnale importante: la principale economia UE torna a sostenere concretamente la domanda di veicoli a basse emissioni, pur scegliendo un modello più selettivo rispetto al passato.