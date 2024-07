Eolico, la Germania assegna un’asta record (mentre in Italia si blocca tutto)

La Germania fa il tutto esaurito nell’ultima asta per 2,5 gigawatt di nuove installazione di eolico “a terra”, un risultato che non si otteneva da sette anni. Ora la gara per le centrali off shore, dove verranno aggiudicati altri 2,5 gigawatt. Più della metà di quanto prevede il governo italiano da qui al 2030 per l’eolico galleggiante.

In Italia, è una corsa a ostacoli. Sulla carta – nel senso che lo scrive nei documenti ufficiali – il governo sostiene di voler spingere sulle rinnovabili. E promette di raggiungere gli obiettivi europei al 2030 di decarbonizzazione, accelerando le nuove installazioni.

Ma la realtà dei fatto è un’altra: a partire dagli ultimi provvedimenti approvati, tutto fa presumere che si vada in senso contrario. E’ accaduto con il fotovoltaico, di fatto bloccato nelle nuove installazioni dal decreto Agricoltura.

Ma ancora più difficile sarà l’installazione di nuove pale eoliche con il decreto sulle “Aree idonee”. Di fatto ha consegnato alle Regioni la decisione finale sul via libera ai progetti. Regioni che si sono contraddistinte per la loro opposizione ai progetti, in particolare in mare aperto. Come dimostra il recente caso della Sardegna.

La Germania vuole arrivare a 30 gigawatt di off shore al 2030, l’Italia solo 2,1 gigawatt

Tutto questo mentre all’estero si procede in tutt’altra direzione. E’ il caso della Germania dove l’ultima asta che metteva in gara 2,5 gigawatt di potenza installata “a terra” ha fatto il tutto esaurito: sono stati assegnati 2,4 gigawatt, con un risultato che non si verificava da 7 anni.

E fra pochi giorni, sempre in Germania, saranno resi noti i risultati per altri 2,5 gigawatt, in questo caso da assegnare per impianti off shore. Fa ancora più specie, perché si tratta di un valore superiore a quanto ha previsto il governo italiano nella revisione del Piano per l’ambiente e il clima – dove prevede gli obiettivi da raggiungere al 2030 – appena consegnato a Bruxelles.

Nel Piano, il governo ha previsto soltanto 2,1 gigawatt di potenza installata, mentre per la stessa data (il 2030), il governo tedesco pensa di arrivare a 30 gigawatt di installazioni in mare, per salire a 40 gigawatt nel 2035. E’ vero che al momento c’è un solo impianto eolico off shore in funzione in Italia (davanti al porto di Taranto). Ma è anche vero che a detta degli esperti, il potenziale sulla carta è di oltre 230 gigawatt.

Di questo passo sarà dura recuperare il distacco dal resto d’Europa. Nel 2023, l’energia eolica – secondo i dati del think tank Nomisma – rappresentava il 9% della generazione di energia in Italia, rispetto al 7% del 2022. Mentre nell’Unione Europea è arrivata al 19% contro il 15% dell’anno precedente.

