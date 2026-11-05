Germania e UK: nuovi record di vendite

Germania e UK mettono a segno nuovi record di vendite nelle auto elettriche. Con il 37% di quota nel mercato tedesco e il 32,7% in UK.

Germania e UK in scia alla Francia: Europa sempre più elettrica

Non siamo ai livelli della Francia, che supera stabilmente il 41% di quota, ma i numeri sono comunque ragguardevoli. Cominciamo dalla Germania. In ottobre, secondo i dati dell’autorità federale Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), sono state vendute 94.086 BEV. L’aumento è del 79,5% rispetto alle 52.425 dello stesso mese 2025. Per il secondo mese consecutivo, le immatricolazioni di elettriche hanno superato quelle di benzina (15,1%) e diesel (9,4%) assieme. Molto meno richieste anche le ibride plug-in, al 7,9%. La KBA non ha ancora fornito la classifica dei modelli più venduti. Si sa solo che Tesla ha rallentato le vendite in ottobre, dopo avere piazzato la Model Y al primo posto assoluto (tutte le motorizzazioni) in settembre. Mentre prosegue il boom delle marche cinesi: Leapmotor, per esempio, ha venduto 3.661 auto in ottobre, in aumento del 288,6%, ed è a 19.705 nell’anno.

Regno Unito: oltre mezzo milione di EV già vendute nel 2026

Numeri molto positivi anche nel Regno Unito, con le vendite di elettriche su del 32,7% in ottobre a 48.858 unità. La quota di mercato è dunque del 32%,nuovo record secondo la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Bene anche le immatricolazioni di ibride plug-in, che comunque valgono meno della metà delle EV. Siamo a 22.898 unità (+30,1%), quota di mercato 15%. Male le vendite di ibride, che invece spopolano in Italia: 18.287 immatricolazioni (-5%), 12% di quota. E calo anche per le auto a benzina (-11,6% a 56.876 unità) e diesel (-15,9% a 5.811 unità). Nel complesso le vendite di elettriche nei primi 10 mesi dell’anno hanno superato quota mezzo milione, per la precisione 503.805, in aumento del 30,4% sul 2025. Il che si deve anche alla grande disponibilità di modelli sul mercato, oltre 180. E a un’autonomia media che super ormaia le 300 miglia (482 km).