Germania e UK: elettrico a gonfie vele

Germania e UK tirano la volata alle vendite di auto elettriche in Europa. Giugno si è chiuso al 18,4% nel mercato tedesco e al 24,8% in quello inglese. Siamo ben distanti dall’Italia, ancora ferma al 6,0%.

Germania e UK: mercato tedesco trascinato dai marchi locali

Cominciamo dal mercato tedesco, che ha visto le elettriche salire a 47.163 immatricolazioni, con la quota di mercato passata dal 14,6% al 18,4%. Ancora una volta a farla da padrone sono stati i modelli del gruppo Volkswagen, che piazzano 5 auto nei primi 5 posti. Con la rediviva VW ID.3 in testa a quota 2.521, seguita dalla Skoda Elroq (2.437), dalla VW ID.7 (2.402), dall’accoppiata ID.4-ID.5 (2.355) e della Skoda Enyaq (1.922). Nella top tem ci sono solo due modelli che non appartengono a gruppi tedeschi: sono la Hyundai Inster, 9° a 1.325, e la Tesla Model Y, precipitata in 10° posizione a 1.304. Il disastro del marchio di Elon Musk in terra tedesca continua: con 1.860 auto immatricolate in giugno, il calo è del 60% sull’anno precedente. Nel totale nella prima metà del 2025 la perdita è invece del 58,2%, a 8.890 unità. Male anche la Fiat 500e, al 16% posto con 910 auto vendute. Molto bene le vendite di ibride plug-in: quota di mercato quasi raddoppiata, dal 5,2 al 10%, con 25.608 unità.

In Inghilterra rivincita Tesla, con la Model Y al 1° posto

Ancora meglio ha fatto il mercato inglese dell’elettrico, che in giugno ha superato di poche unità anche la Germania (47.304 contro 47.163). Con la quota di mercato arrivata a sfiorare il 25% ( 24.8% per la precisione), contro l’11.2% delle ibride plug-in. Il balzo rispetto all’anno scorso è evidente, se si considera che le EV erano al 19.0% e la PHEV, al 9.3%. Nell’isola Tesla si è difesa molto meglio che in terra tedesca, piazzando la Model Y al primo posto tra le elettriche e al terzo posto assoluto. In tutto il marchio di Elon Musk ha conquistato il 16.1% di quota nelle EV, con 7.719 auto vendute. La differenza con la Germania si spiega solo con l’ostracismo che si è guadagnato Elon Musk con le sue posizione politiche estreme, tenute durante le elezioni dello scorso anno. Posizioni che hanno allontanato da Tesla molti potenziali acquirenti.