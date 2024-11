Germania e Italia alleate contro i limiti UE per il 2025

Germania e Italia alleate contro i limiti sulle emissioni delle auto nuove imposti dalla UE già nel 2025. Limiti che, di fatto, porterebbero la quota delle elettriche al 25%, aprendo le porte, in caso di sforamenti, a pesanti multe ai costruttori.

Germania e Italia alleate: “No alle multe, i soldi servono alle aziende per investire”

La convergenza italo-tedesca è stata confermata in un incontro a Berlino tra il ministro federale dell’Economia, Robert Habeck, e l’omologo italiano, Adolfo Urso. Habeck è un esponente di primo piano del partito dei Verdi, ma in questo caso antepone le esigenze del made in Germany ai progetti di decarbonizzazione di Bruxelles. Parlando dell’esigenza di “agire pragmaticamente durante la transizione“. Il ministro agisce con il pieno sostegno del Cancelliere Olaf Scholz, che a più riprese si è detto favorevole al rinvio delle sanzioni che scatterebbero dal prossimo anno: “Credo che non ci dovrebbero essere penalità per le aziende tedesche e per gli altri costruttori europei se non raggiungono gli obiettivi di CO2“, ha detto Scholz. “Il denaro deve rimanere nelle aziende per modernizzare la loro produzione“. Appoggiando Habeck nel chiedere un approccio più pragmatico, invece che insistere sull’applicazione alla lettera dei regolamenti approvati nel 2021. Cosa che continua a fare la Francia, contraria ad ogni rinvio.

Obbiettivo minimo: rinviare le sanzioni di almeno un anno

Habeck non vuole allontanarsi dall’obbiettivo di un progressivo calo delle emissioni. Ma ritiene la soglia media dei 93,6 grammi fissata per il 2025 troppo onerosa, in particolare per i costruttori di casa, che faticano parecchio a crescere nell’elettrico. Senza un consistente apporto di auto a batterie, di parla del 25% del totale venduto, la soglia appare irraggiungibile e le sanzioni inevitabili. A oggi viene ritenuto realistico raggiungere nell’anno prossimo a livello europeo una quota del 20-21% di EV, non di più. Ovviamente sul governo di Berlino pesano fortemente le pressioni della lobby dell’auto made in Germany, che adombra la possibilità di licenziamenti di massa in caso di mantenimento dei limiti. L’obbiettivo più realistico per il governo tedesco è lo slittamento di almeno un anno degli obbiettivi tuttora previsti per il 2025, dando così altro tempo ai costruttori per organizzarsi. La Volkswagen, per esempio, nell’ultima parte dell’anno prossimo lancerà la ID.2, definita “spaziosa come una Golf ed economica come una Polo“.

