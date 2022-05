Germania e Cina: ecco dove si fanno le EV

Germania e Cina: le auto elettriche che acquistiamo in Europa arrivano soprattutto da questi due colossi industriali. L’Italia? Un produttore marginale.

Germania e Cina in testa, scavalcata la Francia

Non basta la 500, prodotta a Mirafiori con ottimi risultati sul mercato continentale, a salvare l’onore del Bel Paese. I giochi si fanno sul triangolo Germania-Francia-Cina, con il paese asiatico in continua progressione, già in grado di conquistare il 2° posto nel 2021 ai danni di Parigi. Per ora grazie soprattutto modelli di marche occidentali fabbricati in Cina. Ma con l’arrivo delle marche cinesi, sempre più aggressive, ci potrebbe essere anche il sorpasso ai danni della Germania. I conti li ha fatti Inside EVs, su un totale di 1,2 milioni di auto elettriche vendute in Europa nel 2021. In testa c’è la Germania, con il 19,7%, ma la rincorsa della Cina fa sentire il fiato sul collo ai colossi tedeschi. Che, detto per inciso, sono i primi a utilizzare le fabbriche del grande Paese asiatico come piattaforma produttiva. La Cina già lo scorso anno è arrivata al 14,7%, ma bisogna considerare che nel 2019 era appena allo 0,5%.

E l’Italia? Un produttore marginale

Chi va indietro è la Francia, all’11,4%, pagando anche il forte rallentamento delle vendite della Renault Zoe. Mentre la Germania è al 19,7%. Al quarto posto c’è la Corea del Sud, grazie ai buoni risultati di Hyundai e Kia, con il 9,84%. Seguono la Repubblica Ceca, grazie alla Skoda, al 5,9%, gli Stati Uniti con il 5,32% e la Spagna con il 4,94%. L’Italia è ancora più indietro, in posizione marginale. Il nostro governo, sempre ispirato alla pilatesca “neutralità tecnologica“, dovrebbe riflettere su questa classifica. Se davvero il futuro è elettrico, come tutti (tranne noi) credono in Europa, il nostro sistema industriale rischia di perdere un treno cruciale per l’occupazione. Anche perché Germania e Francia, sotto la pressione dei rispettivi governi, attuano politiche finalizzate a riportare in patria produzioni finite in Paese a più basso costo del lavoro. I nostri ministri, invece, si voltano dall’altra parte, sperando che sia una moda passeggera…

