Germania boom: elettriche +58% in luglio, ma Tesla…

Germania boom per le auto elettriche: in luglio l’aumento è stato del 58% sullo stesso mese del 2024.

Germania boom: in 7 mesi vendute quasi 300 mila EV

A luglio 2025 sono state immatricolate 48.614 nuove auto elettriche, con un aumento del 58% su anno. La quota di mercato delle auto Bev a luglio è pari al 18,4%, circa 5,5 punti percentuali in più rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Tanto per dare un’idea: in Italia la quota di mercato è meno di un terzo, per la precisione il 4.9%, con 5.898 EV vendute in luglio. Dall’inizio dell’anno in Germania sono state immatricolate complessivamente 297.340 auto Bev (+38,4%), con una quota di mercato del 17,8%, non ancora al livello necessario per soddisfare gli obiettivi di emissione di Co2. Ma abbastanza comunque per creare un circolante in grado di alimentare una rete di ricarica sempre più capillare e con prezzi sempre più competitivi.

Altro tonfo di Tesla, altro expolit di BYD

In un mercato ora dominato dai marchi locali, colpiscono due exploit di segno opposto. Secondo i dati KBA, Tesla ha accusato un nuovo capitombolo nelle vendite di luglio, immatricolando solo 1.110 auto in Germania, con un calo del 55.1% rispetto a un anno fa. Il tonfo è ancora più clamoroso, il 57.8% a 10 mila unità, se si considera il totale dei primi sette mesi dell’anno. Segno opposto, invece, nei risultati di BYD, il più importante costruttore cinese, che cresce di 5 volte nel mese a 1,126 immatricolazioni, che salgono a 7,449 unità nel totale dei primi 5 mesi dell’anno. Di questo passo il sorpasso potrebbe essere vicino, nel primo mercato d’Europa nonché nell’unico Paese del Vecchio Continente in cui Tesla costruisce le sue auto. E questo nonostante i dazi sul made in Cina.