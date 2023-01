Germania 2022: Tesla e 500e battono tutti

Germania 2022: le due Tesla e la 500e battono tutti. E la piccola, unica Fiat elettrica si batte con un leone, sfiorando le 30 mila immatricolazioni.

Germania 2022: in dicembre è elettrica un’auto nuova su tre

Il dato delle vendite di dicembre è clamoroso: le elettriche sono salite al 33,2%, un terzo del totale. Se consideriamo anche le ibride plug-in (22,2%), vediamo che le auto con la spina rappresentano più della metà delle immatricolazioni, il 55,4%. Siamo su un altro pianeta rispetto all’Italia: da noi la quota di mercato oscilla tra il 3 e il 4%. Nell’intero 2022 si sono vendute 470.592 auto elettriche (+32,2%), rendendo chiaro a tutti che è una follia continuare a parlare di una nicchia. E la Tesla Model 3, con oltre 9 mila auto, è stata in dicembre l’auto più venduta in assoluto, davanti anche a tutta la concorrenza a benzina e gasolio. Che dire di più? Che la stessa Tesla come al solito ha chiuso l’anno davanti a tutti, grazie anche alla rapidità nelle consegne legata all’entrata in funzione della fabbrica tedesca di Grunheide. E che il Model Y si conferma leader nei 12 mesi, ma che anche le consegne di Model 3 si sono riprese alla grande, a quota 33.841, 1.585 auto in meno della “sorella”.

Il Cinquino batte ancora le tedesche a domicilio

Ma a ridosso delle due auto di Elon Musk si piazza la 500e, che tiene il punto nonostante una concorrenza sempre più agguerrita. In dicembre ne sono state immatricolate 6.512, quante se ne vendono in Italia in un anno. E il totale 2022 è salito così a quota 29.635, facendo capire che Fiat e la capogruppo Stellantis in questo momento stanno puntando tutto su un mercato così in tiro. E i padroni di casa? La Volkswagen sembra in ripresa e piazza tre modelli nella top ten, avendo finalmente risolto gran parte dei problemi in produzione. Anche qui lo scarto tra l’auto VW più venduta, la ID.4/ID.5, e la ID.3, è minimo, 24.847 contro 23.286. Ottimi risultati anche per Hyundai, che piazza due auto tra le prime 10, l’immarcescibile Kona e la più costosa Ioniq 5, con oltre 30 mila immatricolazioni complessive. Anno difficile, invece, per il gruppo Renault, con la Zoe che scivola al 17% posto e la sola Spring nella top ten. Mentre la Megane, leader in Francia, ancora non sfonda.