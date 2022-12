Le linee dei veicoli elettrici piacciono ai designers. I prestigiosi German Design Awards 2023 hanno premiato con la medaglia d’oro Straddle Tractor Concept di New Holland Agriculture, marchio globale di CNH Industrial, firmato da Pininfarina e anche il catamarano elettrico Sunreef 80 Eco. Entrambi pensati per una propulsione pulita ma anche ben disegnati.

Lo Straddle Tractor Concept firmato Pininfarina per i vigneti di pregio

Lo Straddle Tractor Concept ha conquistato la medaglia d’oro che viene assegnata dal German Design Council ai prodotti che mostrano “un’eccezionale innovazione e un perfetto connubio di forma e funzione“.

New Holland ha collaborato con un mito del design come Pininfarina per sviluppare il trattore progettato per affrontare i vincoli impegnativi posti dai vigneti stretti, rinomati per la produzione di vini di alta qualità e valore da uve coltivate in filari larghi meno di 1,5 metri, spesso su pendii ripidi. Ispirato alla forma di un flute di champagne, il design del trattore è un omaggio: “Ai nostri clienti viticoltori”.

Un aspetto degno di nota è il concept creato anche “come pronto per la trazione elettrica e ciò riflette l’impegno di New Holland per un’agricoltura più produttiva e sostenibile e la sua attenzione alle macchine a carburante alternativo per un futuro migliore“.

E sulle macchine decarbonizzate CNH sta investendo tanto anche in Italia, nel centro ricerche San Matteo di Modena dove sono stati messi sotto contratto 150 dipendenti, altre 100 assunzioni sono previste nel 2023, per sviluppare l’elettrificazione dei modelli. Si punta non casualmente sui vigneti come conferma la collaborazione con Monarch. Startup che ha trovato la sua culla nei migliori vigneti californiani.

Premiato anche il catamarano elettrico Sunreef

Un altro premio elettrico lo ha vinto il marchio Sunreef Yachts con il Sunreef 80 Eco. “Riconoscimento per la sua eccezionale architettura che gli ha fatto assegnare il premio nella categoria Excellent Product Design“.

Promossa l’estetica, ma anche l’innovazione di prodotto con lo scafo ricoperto dai pannelli che permettono un importante contributo all’autoproduzione elettrica del catamarano.

