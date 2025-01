Geotermia, risorsa sottoutilizzata. Se ne parla a Roma l’11 e 12 marzo

Il 1° Italian Geothermal Forum per un Piano Nazionale di Azione per la Geotermia, in calendario per l’11 e 12 marzo prossimi a Roma, affronterà il tema delle risorse geotermiche italiane sottoutilizzate. .

Utilizzando infatti solo il 2% del potenziale presente in tutto il territorio italiano nei primi 5 km di profondità, la geotermia potrebbe soddisfare il 10% della domanda di elettricità in Italia al 2050 e, contemporaneamente, oltre il 50% del fabbisogno per riscaldamento e raffrescamento degli edifici residenziali, pubblici e commerciali.

La fonte geotermica è costante, continua, pulita, disponibile ovunque e a minimo impatto ambientale. Rappresenta inoltre la chiave di volta per una riduzione delle

bollette energetiche per famiglie e imprese. Gioca perciò un ruolo determinante nel mix energetico italiano per centrare l’obiettivo 2050 delle zero emissioni nette.

L’accordo per una strategia europea per la geotermia e la disponibilità dei Ministeri

competenti a un piano d’azione nazionale sono il quadro di riferimento indispensabile dal

quale partire per il rilancio del settore. È necessario però mitigare il rischio esplorativo e semplificare gli iter autorizzativi.

Il 1° Italian Geothermal Forum, di In Fieri e organizzato da Mirumir offrirà un’occasione unica per esplorare le ultime tecnologie e tendenze emergenti nel settore nonché per un confronto con le istituzioni nazionali e europee. Il programma https://www.mirumir.it/wp-content/uploads/2025/01/PROGRAMMAGEOTHERMAL-FORUM_2025-0901.pdf include infatti sessioni plenarie con dibattiti sugli

scenari di mercato attuali e futuri. Sono inoltre previste sessioni tecniche parallele dedicate alla produzione geotermoelettrica, al teleriscaldamento, alle pompe di calore, allo

geoscambio, alle CER termiche e ai minerali strategici dalle brine geotermiche.

E’ possibile registrarsi e ottenere il biglietto gratuito a questo indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-italiangeothermal-forum-1104349512119?aff=oddtdtcreator

