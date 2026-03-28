Geotab, Report flotte: più efficienza e meno sprechi con le elettriche

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L’aumento dei prezzi del carburante e l’instabilità energetica stanno spingendo le aziende a cambiare approccio riguardo alle proprie flotte: meno sprechi, più efficienza e un’accelerazione concreta verso l’elettrificazione. È quanto emerge dal Report sulla sostenibilità e l’impatto ambientale 2025 promosso da Geotab.

Il quadro complessivo che risulta dallo studio della società canadese, specialista nel fleet management, è che la sostenibilità non è più solo una questione ambientale, ma una leva economica centrale per le imprese, soprattutto nel settore dei trasporti. Imprese che si stanno orientando verso strategie sempre più basate sui dati per migliorare l’efficienza e tenere i costi sotto controllo. Specie in tempi di volatilità energetica.

Come cambia la gestione delle flotte

Questo genere di approccio data-driven, secondo Geotab, sta consentendo infatti alle aziende di ridurre gli sprechi di carburante, ottimizzare i comportamenti di guida e migliorare la pianificazione operativa.

Secondo il report, infatti, le flotte globali stanno riducendo fino al 30% i tempi di inattività a motore acceso – una delle principali fonti di inefficienza nei veicoli commerciali – e migliorando sicurezza e costi operativi grazie allo studio sui dati dei veicoli connessi.

Un cambiamento che ha effetti immediati sui costi, ma anche sulle emissioni, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione sempre più stringenti anche in Europa.

L’elettrificazione accelera, guidata dai dati

Le flotte utilizzano queste informazioni per dimensionare correttamente i veicoli elettrici, ottimizzare i cicli di ricarica e valutare il reale TCO (costo totale di esercizio). Un approccio particolarmente rilevante, considerando che il costo iniziale resta uno dei principali ostacoli alla diffusione dei veicoli elettrici commerciali.

Nel 2025 i veicoli elettrici hanno percorso oltre 1,4 miliardi di chilometri a livello globale all’interno dell’ecosistema Geotab. Non si tratta solo di una crescita quantitativa, ma di un cambio di paradigma: i dati permettono alle aziende di capire anche quando e come elettrificare, evitando investimenti inefficaci.

Casi concreti: risparmi e sicurezza migliorata

Il report Geotab raccoglie esempi da diversi settori e Paesi di tutto il mondo, che mostrano risultati di successo tangibili:

In Belgio, bpost ha risparmiato 1,6 milioni di euro di carburante , evitando il consumo di 1 milione di litri di diesel

ha risparmiato , evitando il consumo di 1 milione di litri di diesel Nel Regno Unito, Tarmac ha ridotto del 25% i consumi e del 30% i tempi di inattività in soli tre mesi

e del in soli tre mesi In Italia, Autolinee Federico ha tagliato del 20% i consumi e del 40% le infrazioni

e del Negli Stati Uniti, Richards Building Supply ha previsto risparmi per oltre 195.000 dollari annui

Si tratta di risultati ottenuti non solo con l’elettrificazione, ma anche con interventi più immediati come il miglioramento dello stile di guida e la gestione operativa.

Sostenibilità come leva di business

Il messaggio che arriva dal report è netto: la sostenibilità è sempre più integrata nelle strategie aziendali. Come sottolinea il CEO Neil Cawse: “Quando sono integrate con un approccio pragmatico orientato al valore a breve termine, le iniziative di sostenibilità possono favorire sia l’efficienza, sia la redditività. Ogni miglioramento operativo rappresenta un passo immediato e misurabile verso crescita e resilienza”.

In un contesto di energia volatile e normative sempre più stringenti, le flotte che adottano strumenti di analisi avanzata partono quindi avvantaggiate. E non serve attendere la completa elettrificazione per ottenere benefici immediati: già oggi è possibile ridurre costi ed emissioni intervenendo su processi e comportamenti.