Geotab, caldo e velocità i due nemici dell’autonomia

Caldo estivo o velocità: cosa impatta davvero sull’autonomia dei veicoli elettrici? Risponde Geotab con i dati raccolti sul campo da centinaia di migliaia di veicoli elettrici connessi. E ci dice che i consumi salgono, quindi l’autonomia reale diminuisce, più all’aumentare della velocità che all’aumentare delle temperature esterne, anche ove fosse necessario utilizzare sempre l’aria condizionata.

Con i dati telematici anonimi raccolti da oltre 3 milioni di viaggi, Geotab ha confrontato l’impatto della temperatura e della velocità sul consumo. Ha dimostrato così che oltre la soglia degli 80 km/h vincere la resistenza dell’aria richiede un dispendio di energia decisamente superiore a quello richiesto per contrastare il calore esterno (dai 30 gradi a salire) . Quest’ultimo influisce in due modi: riduce l’efficienza di carica-scarica delle batterie e costringe i passeggeri ad azionare la climatizzazione per raffreddare l’abitacolo.

Da 80 a 130 kmh l’autonomia scende anche di un terzo

Per esempio: un furgone elettrico da 65 kWh che viaggia a 80 km/h, con una temperatura esterna di 30°C e l’aria condizionata accesa, ha un’autonomia standard di circa 230 km.

-Aumentando la velocità a 96 km/h, l’autonomia scende a 195 km

-A 113 km/h cala ulteriormente a 166 km

-E a 129 km/h si riduce a soli 142 km. Si tratta quindi di una riduzione del 39%, semplicemente passando da 80 a 129 km/h.

L’andamento è simile anche per le berline elettriche, sebbene siano leggermente più aerodinamiche.

-Viaggiando a 80 km/h con una temperatura di 30°C, l’autonomia prevista è di 446 km

-a 96 km/h scende a 404 km

-a 113 km/h cala a 364 km

-e a 129 km/h a 322 km, con un calo del 28% rispetto alla velocità di viaggio ottimale.

La fisica spiega del resto che la resistenza aerodinamica aumenta al quadrato della velocità, e di conseguenza aumenta via via l‘energia necessaria a vincerla.

E diventa molto maggiore rispetto a quella richiesta dall’impianto di climatizzazione e dalla minor efficienza della batteria.

La temperatura influisce, ma soprattutto a basse velocità

In estate, l’impatto del caldo si fa sentire principalmente a velocità ridotta. In queste condizioni, il consumo costante di aria condizionata diventa più evidente. Secondo altri studi la climatizzazione può aumentare i consumi del 3% a 30 gradi, fino al 5% a 35 gradi. Una volta raggiunta la temperatura richiesta, però, mantenerla consuma circa l’1% aggiuntivo.

Il caldo, però, ha un secondo effetto sulle batterie delle auto elettriche, riducendo l’efficienza di carica-scarica. In particolare riduce la velocità di ricarica alle colonnine.

Che fare per salvaguardare l’autonomia?

Per questo motivo Geotab consiglia di evitare se possibile la ricarica ad altissima potenza (HPC) nei momenti più caldi della giornata. Lo stress a cui sono sottoposte le batterie potrebbe a lungo andare comprometterne la durata.

Geotab consiglia inoltre di raffreddare l’abitacolo durante la ricarica, quando la batteria è ancora connessa al caricatore e, in viaggio, di attivare il ricircolo dell’aria già rinfrescata. Inoltre suggerisce di evitare quanto più possibile di posteggiare l’auto in pieno sole nelle ore più calde.