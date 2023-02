Temperatura e velocità: Geotab detta le regole dell’autonomia

Geotab detta le regole auree per ottimizzare l’autonomia in base alla velocità e alla temperatura esterna. La società canadese, leader mondiale nell’ IoT dei veicoli connessi, ha rilevato i dati reali di migliaia di vetture per stabilire velocità e percorsi ottiamali di un veicolo elettrico al variare delle temperature. E ha sviluppato un simulatore universale che si può consultare sul sito dell’azienda.

Sia i veicoli elettrici sia i veicoli termici presentano un’efficienza operativa (rapporto fra energia consumata e “lavoro”, cioè km percorsi) fortemente influenzata da numerosi fattori: temperatura, condizioni stradali, agenti atmosferici, topografia, velocità, pressione degli pneumatici e stile di guida.

Se per i veicoli a combustione interna l’unico problema è il maggior consumo che si traduce in maggiori costi, per quelli elettrici può diventare un limite all’utilizzo. Le batterie infatti contengono meno energia di un serbatoio di carburante, e rifornirle richiede almeno 30 minuti contro 5 al massimo.

Inoltre la capacità di stoccaggio di energia in una batteria degrada con il tempo. Geotab ha registrato una media di degrado del 2,3% all’anno.

Perciò conoscere l’esatta autonomia prima di intraprendere un viaggio è fondamentale per ottimizzarlo. E valutare se e come è possibile concluderlo senza soste per la ricarica. O, diversamente, sapere in anticipo quante e per quanto tempo bisognerà effettuarne. Per chi si appresta ad acquistare un veicolo elettrico è altrettanto importante avere queste informazioni per scegliere a ragion veduta quello più adatto a soddisfare specifiche esigenze.

Geotab si è concentrata su due varianti: temperatuta esterna e velocità media. Ha elaborato i dati reali di oltre 3 milioni di viaggi di miglialia di auto e furgoni elettrci con oltre 500 mila ore di funzionamento in ogni situazione. Il tutto monitorato dai propri sistemi di IOT.

Il risultato è il grafico qui sotto riporato e un simulatore interattivo basato su di essi.

L’impatto della temperatura sull’autonomia

Come si nota dal grafico, a temperature ottimali di 20 gradi, l’autonomia effettiva è in media superiore del 15% rispetto all’autonomia nominale. Nelle giornate estremamente fredde, l’autonomia può addirittura dimezzarsi. Ciò è dovuto principalmente all’utilizzo di energia necessaria per mantenere l’abitacolo e le batterie a una temperatura confortevole. Fortunatamente, è possibile adottare alcune misure per ridurre questi effetti; ad esempio preriscaldando l’abitacolo quando l’auto è ancora connessa alla rete e utilizzando sedili riscaldati piuttosto che attivando il sistema di riscaldamento.

Il ruolo della velocità e della resistenza

Ma la temperatura è veramente il fattore che influisce maggiormente sui veicoli elettrici? Bisogna in realtà considerare un secondo fattore altrettanto importante, ossia la velocità. La velocità influisce sull’efficienza del veicolo e, di conseguenza, anche sulla sua autonomia. L’impatto della velocità, o più specificamente della resistenza, si applica sia ai veicoli ICE che ai veicoli elettrici.

La resistenza è essenzialmente la forza che si contrappone all’avanzamento del veicolo. L’entità della resistenza che un veicolo incontra durante lo spostamento dipende principalmente dalla sua aerodinamicità, che varia in base al modello. La forza della resistenza dipende inoltre dalla velocità di marcia (aumenta proporzionalmente al quadrato della velocità; se si raddoppia la velocità, la resistenza aumenta di quattro) ed è influenzata dalla densità e dalle caratteristiche dell’aria stessa (che cambia con la velocità del vento, l’altitudine, la temperatura e l’umidità, tutti fattori considerati costanti nella seguente analisi).

Come impiegare i dati telematici aggregati per capire quale velocità adottare e ottimizzare l’autonomia? Alla temperatura ottimale di 20 gradi l’autonomia dell’automobile viene ottimizzata se si adotta una velocità minore di circa 30 km/h. A 0 gradi, invece, la velocità ottimale raddoppia a 60 km/h. Si tratta di un compromesso tra la quantità di energia necessaria per superare la resistenza e l’energia necessaria per mantenere l’abitacolo a una temperatura confortevole. Velocità più elevate consentiranno di arrivare a destinazione più rapidamente, il che significa meno energia totale consumata in riscaldamento dell’abitacolo e della batteria. Tuttavia, velocità più elevate richiedono più energia per superare la resistenza, il che è decisamente un fattore negativo.

In un furgone, poiché la forza della resistenza è maggiore, l’efficienza si raggiunge a velocità ancora più basse. A una temperatura ideale di 20 °C , la velocità ottimale è di circa 26 km/h, non molto dissimile a quella di un’auto elettrica . Tuttavia, a temperature di congelamento, la velocità ottimale è ancora piuttosto ridotta: circa 40 km/h .

Influisce più la velocità o la temperatura?

Con l’aumento della velocità si produce una convergenza tra i gruppi di linee. Sia per l’automobile (linee continue) che per il furgone (linee tratteggiate), maggiore è la velocità e minore sarà l’impatto determinato dalla temperatura. Alle basse velocità, una variazione di temperatura di 10° avrà un impatto molto maggiore sull’autonomia rispetto a qualsiasi variazione di temperatura alle alte velocità. Nel caso del veicolo commerciale leggero, l’impatto determinato dalla temperatura a velocità elevate diventa quasi insignificante.

Il simulatore di Geotab per un primo test

Geotab ha utilizzato i risultati di questa analisi per creare una simulazione interattiva al fine di confrontare un’automobile e un veicolo commerciale leggero, entrambi con una batteria da 65 kWh. Consente di regolare la temperatura e la velocità per verificare il diverso impatto sull’autonomia.

La barra piena (100%) rappresenta l’autonomia teorica massima del veicolo, a condizioni ottimali di temperatura e velocità. Si tratta di una situazione ben diversa dall’autonomia nominale di un veicolo.

Immaginiano per esempio che sia una giornata mite, circa 21 °C, e che per raggiungere la destinazione si presentino due possibilità: prendere l’autostrada e guidare a 100 km/h oppure prendere strade urbane e guidare a 50 km/h. Se l’autonomia massima è la priorità numero uno, indipendentemente dalla guida di un’automobile o di un furgone, ti consigliamo di percorrere il tragitto più lento.

Percorrendo lo stesso tragitto in inverno a una temperatura di 0 °C, l’autonomia è comunque inferiore a causa dell’energia necessaria al riscaldamento. Ma cambia anche il percorso consigliato. Nel caso dell’automobile , non vi è una differenza significativa tra l’autostrada e le strade urbane. Con l’autostrada si utilizza solo l’8% circa di energia in più, ma si arriva a destinazione due volte più velocemente. Con il furgone, al contrario, la perdita in autonomia sarà del 22% a seconda se scegli il percorso autostradale o la strada cittadina. Possiamo concludere che, per quanto riguarda il furgone, la velocità svolge ancora un ruolo significativo.

Con le passenger car più piccole e aerodinamiche, la temperatura è il fattore determinante in particolare su strade urbane. Di conseguenza, l’utilizzo di strategie per ridurre l’impatto sarà ancora più importante.

