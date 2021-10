Genova: transizione energetica in barca (22 otttobre)

C’è da fare la transizione energetica. Anche a Genova dove venerdì prossimo (22 ottobre) alle 17,55 al Circolo Autorità Portuale (CAP) – in via A. Albertazzi 3 R si terrà l’incontro: “Transizione Ecologica a Genova, città di cultura, di mare, di industrie e di turismo”.

L’evento è organizzato dall’associazione La Svolta – Cultura e Politica rappresentata dal coordinatore Francesco Costa che aprirà i lavori.

Si parlerà dei temi legati alla tutela ambientale, alla green economy, alla transizione ecologica. E in questo contesto ci sarà anche l’intervento di Michele Solari di Barchelettriche in questa occasione referente nautica elettrica Assonautica Italiana che parlerà di “La mobilità elettrica sull’acqua, innovazione tecnologica e opportunità per la cantieristica ligure“.

Un invito a sviluppare il settore in una regione che può contare sulla prima stazione di ricarica fast a Portofino (leggi qui) e uno dei primi investimenti sull’elettrificazione delle banchine al porto. Ma serve naturalmente tanto altro. Anche il sostengo al diportismo a emissioni zero.

Programma e relatori

Alessia Rotta

Presidente della VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei Deputati

“ Il Piano Nazionale sulla transizione ecologica:

una opportunità per le città metropolitane”

Sonia Sandei

Vice Presidente Vicario Confindustria Genova

“L’industria genovese e la transizione ecologica”

Roberta Milano

Docente e consulente di marketing turistico

“Smart Tourism”

Michele Solari

Referente Nautica Elettrica Assonautica Italiana

“La mobilità elettrica sull’acqua, innovazione tecnologica e opportunità per la cantieristica ligure”

Cristina Lodi

Consigliera Comune di Genova

“Tecnologie smart, transizione ecologica, diritti:

nuovi modelli di governance per la gestione della città”

Coordina

Simone Gallotti

Giornalista de Il Secolo XIX

Si può seguire anche in streaming, al link della pagina Facebook

Come funziona una barca elettrica, un video

La locandina

