Genova Car Sharing a Duferco: sarà solo elettrico

Genova Car Sharing passa a Duferco Energia, che ha acquisito la gestione da ACI Global Servizi. Con una novità: la flotta diventerà tutta elettrica.

Genova Car Sharing: le EV da Volkswagen

Duferco (qui il sito) è già uno dei principali player italiani nella ricarica per veicoli elettrici. E ora mette un altro piede nel mondo della mobilità acquisendo il car-sharing del capoluogo ligure. E mettendo subito in chiaro che, con la Volkswagen come partner, il parco auto sarà tutto elettrico, con 100 vetture entro il 2021 (le prime già in primavera). Dalla prossima estate, il servizio sarà arricchito anche dall’avvio della modalità “free floating“, con la possibilità di rilascio libero delle auto nell’area centrale di Genova. Ovviamente, verrà mantenuta anche l’attuale modalità “station based” con vetture posizionate in 46 punti della città. Nel periodo transitorio fino alla messa a regime della nuova modalità di servizio, il servizio sarà ancora realizzato in parte con le attuali vetture. Questo grazie anche alla collaborazione di ACI Global Servizi.

Gli altri progetti di mobilità sostenibile di Duferco, a Genova e in Liguria

L’operazione si inserisce nell’ambito di una strategia che ha visto Duferco Energia avviare numerosi progetti e investimenti a Genova e in Liguria. Sempre sperimentando soluzioni di mobilità più sostenibile. Tra questi l’azienda ricorda: