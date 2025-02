Gennaio elettrico 2025: prima la Spring

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Gennaio elettrico 2025: il superprezzo di 14.900 euro spinge la Dacia Spring al primo posto nelle vendite, davanti alla Citroen eC3, finalmente in consegna.

Gennaio elettrico 2025: la Citroen e-C3 sale al 2° posto

C’è chi, come l’Unione di costruttori Unrae, parla di un mercato ancora debole. E chi invece, come l’associazione delle aziende dell’elettrico, Motus-e, parla di “balzo in avanti“. I numeri si prestano a entrambe le interpretazioni: è vero che rispetto al gennaio del 2024 si sono vendute quasi 4 mila auto elettriche in più (6.729 contro 2.984). Ma è vero anche che la quota di mercato resta inchiodata al 5%, tra le più basse in assoluto in Europa. E a guidare la top 10 non sono più le solite Tesla, ma i i modelli meno costosi, come la Spring (961 immatricolazioni) con il suo super-prezzo e la Citroen e-C3 (418), finalmente in consegna. All’8° posto sbuca la Renault 5, con 185 vetture vendute, l’antipasto di numeri ben più consistenti attesi per i prossimi mesi. La Model Y, di gran lunga regina nel 2024, scivola in 3° posizione con 265, in attesa di una nuova spinta in arrivo con la nuova versione. Male i costruttori tedeschi, soprattutto Volkswagen, che piazza la sola ID.3 nell top 10, con 168 auto vendute.

Boom delle ibride, ora al 45% di quota, il disel scende al 9%

Anche nel primo mese del 2025 è proseguito il boom delle ibride, che ora valgono il 45,0% del mercato. Anche se si tratta in gran parte di mild hybrid, con uno scarso apporto dell’elettrico: sono al 33,5%, contro l’11,5% delle full hybrid. Continua invece la crisi delle alimentazioni tradizionali: le vendite di auto a benzina sono in calo di 3,3 punti, al 26,9% di quota, mentre il diesel scende al 9,3%. Il Gpl si ferma al 10,2% di share, mentre il metano esce di scena e non immatricola vetture. Infine le ibride plug-in risalgono al 3,6% di quota, rispetto al 2,8% del gennaio 2024. Nel complesso le auto con la spina, elettriche comprese, valgono l’8,6% delle preferenze. Infine un cenno sulle vendite in Francia, con i costruttori locali sugli scudi: in gennaio prima è risultata la Renault 5, con 2.813 immatricolazioni, seguita dalla Citroen e-C3 a quota 1.500 e dalla Renault Scenic con 1.177.

