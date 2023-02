Gennaio elettrico 2023: flop dell’elettrico

Gennaio elettrico 2023: ennesimo flop nelle vendite di auto elettriche, scese a 3.342 auto. In picchiata anche la quota di mercato, scesa a un misero 2,6%.

Gennaio elettrico 2023: 500e in testa, ma numeri bassi

Agli italiani l’elettrico proprio non va giù: il mercato dell’auto è in ripresa (+19% in gennaio), ma l’elettrico è in controtendenza e perde ancora terreno. Si sono vendute 316 EV in meno del gennaio 2021, che già fu considerato un mese molto fiacco. Sostanzialmente stabili le vendite di auto a benzina e a gasolio, le preferenze degli automobilisti vanno soprattutto alle ibride, che salgono al 36,7% di quota. Con un 9,7% per le “full” hybrid e 27,0% per le “mild” hybrid. Molto bene anche le vendite di vetture a GPL, al 10,3% di quota, mentre il metano è ormai in via di estinzione e cala allo 0,2% del mercato. Tengono invece le immatricolazioni di auto ibride plug-in, più rassicuranti per il doppio motore elettrico-termico: qui la quota è del 4,7%, ovvero 2,1 punti in più rispetto alle elettriche. E anche questo è un unicum italiano.

Non c’è l’effetto-sconti Tesla, la MG Marvel al 9° posto

Quanto alla classifica delle elettriche più vendute, i fatti da segnalare sono tre. Il primo: non si avverte per ora l’effetto del taglio dei listini Tesla, che con ogni probabilità si farà sentire da febbraio. Anche perché la Casa di Elon Musk tende a concentrare le consegne nell’ultima parte del trimestre. Secondo: l’Audi Q4 si piazza al 4° posto, unica auto “di prezzo“. ridosso delle citycar nele prima tre posizioni, 500e, Smart e Twingo. Terzo: nella top ten fa capolino un modello cinese. È della MG, ma non è la MG4 come ci sia aspettava, ma la Marvel R, al nono posto con 100 consegne. Quanto alle ibride plug-in, la Jeep conferma la sua leadership, piazzando due modelli nei primi tre posti, con la Compass (749 auto vendute) e la Renegade (596). L’unica concorrente in grado di tenere il passo è la Ford Kuga, a quota 596. Trovate tutte le statistiche su Unraei.it.