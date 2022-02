Gennaio elettrico 2022 / Senza incentivi vendite a picco

Gennaio elettrico 2022: senza incentivi le vendite crollano, accompagnando il drammatico calo di tutto il mercato dell’auto. E la Dacia Spring supera la 500.

Gennaio elettrico 2022 / La Spring, poi la 500 e la Twingo

È evidente che i potenziali acquirenti sono alla finestra, in attesa di capire se il governo rimetterà il bonus all’acquisto (siamo l’unico mercato europeo a non averlo). E così le vendite di EV crollano a 3.658 unità, con una quota di mercato che retrocede a un misero 3,4%. L’unica low-cost elettrica in vendita, la Dacia Spring, passa in testa con 656 immatricolazioni, e supera la 500, che non va oltre quota 548. Molti “Cinquini” elettrici in queste settimane si trovano in vendita a km zero, dopo che qualche operatore ne aveva fatto incetta acquistandole a fine anno con gli incentivi. Terza un’altra citycar, la Renault Twingo, che non arriva a 300 unità. Nella top ten, tra tanti modelli medio-piccoli, fa capolino la Ford Mustang Mach-e, ma parliamo di 71 macchine consegnate, non certo di un clamoroso successo.

Mercato in crisi nera, si salvano ibride e a GPL

A questo punto la palla passa nelle mani del governo. Il mercato, in generale, vaga da un crollo all’altro ed è sceso a 109 mila auto vendute, contro le 135 mila del gennaio 2021. Mese che peraltro, in pieno Covid 19, non era stato certo esaltante. “Senza interventi, la transizione ecologica verrà fortemente rallentata se non interrotta”, lamenta il presidente della Case auto UNRAE, Michele Crisci. “L’Italia rischia di rimanere fanalino di coda nelle politiche green rispetto a Germania, Francia, Spagna e Regno Unito. Condannando all’arretratezza lo sviluppo del mercato degli ECV nel nostro Paese. Già il mese di gennaio ne è una conferma con una quota di elettriche e ibride plug-in che crolla all’8,4%, perdendo quasi 5 punti rispetto a dicembre scorso”. In un mercato in crisi nera anche per auto a benzina, diesel e metano, si salvano solo i modelli a GPL (al 9,2% di quota) e ibridi (34,9%).

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratis alla newsletter e al canale YouTube