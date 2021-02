Gennaio elettrico 2021 fiacco: in testa 500e e Smart

Gennaio elettrico 2021: vendite deludenti e quota di mercato ferma all’1,9%. In crescita sul gennaio 2020 (+28,2%), ma in netto calo rispetto a dicembre.

Gennaio elettrico 2021: vendite fiacche a quota 2.494

C’è un motivo tecnico che forse spiega la performance deludente delle elettriche. I costruttori hanno fatto di tutto per immatricolare il prenotato entro il 31 dicembre, per inserire le auto a emissioni zero nel cumulato dell’anno. Ed evitare quindi le multe UE sugli sforamenti complessivi dei limiti imposti per il 2020. Non a caso in dicembre le vendite si erano impennate, con 7.255 immatricolazioni e il 6% di quota di mercato.

Per il secondo mese consecutivo, la 500e si conferma leader tra le elettriche, ma in condominio con la Smart ForTwo: entrambe con 419 consegne. Un risultato modesto, condiviso con la Renault Zoe, ferma a 255 e quasi raggiunta dalla Opel Corsa-e (216). Seguono nella top ten Peugeot e-208 (193), Renault Twingo (129), Peugeot e-2008 (128), VW e-Up (111), Hyundai Kona (91) e Citroen C4 (75). Non pervenute due auto da grandi numeri come la Tesla Model 3 e la VW ID.3, per i motivi di cui sopra: consegne anticipate a dicembre.

Sorpasso delle ibride plug-in sulle elettriche pure

In Italia in gennaio sono state immatricolate in tutto 134.001 auto, con un calo del 14,03%. A parità di giorni lavorativi, però, il calo reale viene stimato in circa il 5%, un risultato accettabile se si considera che il crollo legato alla pandemia si è registrato solo da marzo 2020. Una flessione a doppia cifra tocca tutte le alimentazioni tradizionali, segnala l’Unrae (qui). Perdono circa un terzo delle vendite le auto a benzina, diesel e metano, scendendo rispettivamente al 36%, al 26,9 e al 2%. Il Gpl con un calo del 15%, rimane stabile al 6,1% di quota. Prosegue il boom delle vetture elettrificate, in particolare ibride e plug-in che crescono a tripla cifra, raggiungendo le prime il 24,3% dal 9,2% di un anno fa e le seconde il 2,8%.

Anche in Francia gennaio in retromarcia per l’elettrico

Anche in Francia gennaio è stato decisamente un mese al di sotto delle aspettative per le vendite di auto elettriche. Secondo i dati ufficiali della CCFA, ne sono state immatricolate solo 6.469, mentre a dicembre si erano superate addirittura le 20 mila unità. La quota di mercato è così scesa dal 13% di dicembre al 5,1%. Ha pesato soprattutto il calo di vendite della Renault Zoe, che ha di poco superato le mille unità (1.013 per la precisione). A dicembre era andata oltre quota 6 mila. Dati decisamente migliori per le ibride plug-in, che sovrastano di nuovo le elettriche per numero di immatricolazioni. Se ne sono vendute 8.185, circa 1.700 in più, con una quota di mercato del 6,5%.