Genesis GV90, ecco la Rolls-Royce dei SUV elettrici







Genesis ha presentato il GV90, il suo nuovo SUV elettrico full-size e modello di punta della gamma, che regala al segmento tanto lusso e soluzioni esclusive. Portiere ad armadio senza montante centrale, abitacolo che diventa un “salottino”, batteria extralarge e tanta tecnologia sono solo alcune delle dotazioni del nuovo SUV sudcoreano.

Un SUV con dotazioni… da concept

Il GV90 nasce sulla nuova piattaforma eMP, sviluppata da Hyundai Motor Group per i modelli di vertice del marchio Genesis, e rappresenta la versione di serie del concept Neolun presentato circa due anni e mezzo fa. Rispetto a quanto spesso accade nel passaggio dal concept alla produzione, il SUV conserva gran parte delle soluzioni più spettacolari.

Il nuovo veicolo viene proposto in due declinazioni strutturali: la versione standard e l’esclusiva variante GV90 Neolun. Quest’ultima è la più esclusiva, con un sistema di portiere ad apertura contrapposta prive di montante centrale visibile, capaci di muoversi e sbloccarsi in modo del tutto indipendente grazie a sofisticate cerniere cinematiche a doppio movimento.

L’assenza del montante centrale è stata compensata da una struttura rinforzata con doppie travi in acciaio e una gabbia di sicurezza integrata.

Genesis dichiara inoltre la presenza di 12 airbag e di un Roof Airbag, progettato per proteggere gli occupanti in caso di ribaltamento coprendo l’intera superficie vetrata del tetto.

Una lounge elettrica su quattro ruote

L’abitacolo punta ancora più in alto sul fronte del comfort. La configurazione Neolun Executive Suite trasforma il GV90 in una vera lounge: sedili girevoli a 180°, pavimento in legno, riscaldamento radiante ispirato al sistema coreano ondol, separazione tra abitacolo e vano bagagli e tendine per la privacy. Non mancano frigorifero integrato, tavolini e console centrale posteriore.

Il sistema multimediale utilizza un display OLED Cinematic da 23,6 pollici durante la marcia, che può estendersi fino a 24,6 pollici quando il veicolo è fermo. A questo si aggiunge un Head-Up Display da ben 25 pollici e il nuovo sistema Pleos Connect basato su Android Automotive, con assistente vocale Gleo AI.

Per l’audio Genesis ha scelto un impianto Bang & Olufsen Premier 3D con 25 altoparlanti, mentre l’illuminazione ambientale completa l’impostazione da vettura executive.

Batteria da 123,5 kWh, potenza fino a 657 CV

Anche sotto la carrozzeria, lunga oltre 5,20 metri, Genesis non ha badato a spese. Il GV90 utilizza una batteria “monstre” da 123,5 kWh, per circa 500 km di autonomia reale per la versione a sette posti. La salvaguardia del pacco batterie è affidata alla tecnologia Thermal Runaway Protection (TRP), con celle isolate per scongiurare la propagazione termica, coadiuvata da un sistema di gestione predittiva BMS basato su cloud e da scivoli inferiori anti-intrusione.

La ricarica rapida in corrente continua arriva a 350 kW, con un passaggio dal 10 all’80% dichiarato in circa 22 minuti. Il sistema a doppio motore e trazione integrale sviluppa fino a 657 CV (490 kW) e 800 Nm di coppia.

Tra le tecnologie dedicate alla dinamica ci sono anche il Dual E-LSD (due differenziali a slittamento limitato a controllo elettronico), il retrotreno sterzante fino a cinque gradi e le sospensioni pneumatiche multicamera.

Sfida aperta a Rolls-Royce o Bentley? Genesis ci prova

Il nuovo modello sudcoreano nasce così per confrontarsi con i SUV elettrici di fascia molto alta, puntando soprattutto su comfort, tecnologia e personalizzazione dell’abitacolo.

La dimensione esclusiva in cui si proietta il marchio con quest’auto dovrebbe valere anche per il prezzo di listino. Non ci sono ancora dati ufficiali ma alcune stime parlano di oltre 120.000 dollari.

Al momento il SUV verrà lanciato sul mercato statunitense mentre, per ora, non è stato annunciato un arrivo in Europa.