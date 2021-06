Generatori diesel per la Gigafactory Tesla in Germania

Generatori diesel per la Gigafcatory Tesla in costruzione in Germania. Lo scrive il sito Automobilwoche, che accusa: Elon Musk predica bene, ma razzola male.

Generatori diesel per far partire la fabbrica

Ancora una volta Tesla è accusata di non andare tanto per il sottile pur di aprire in tempi brevi la fabbrica di Grünheide. Dopo le rimostranze per il taglio degli alberi e i potenziali problemi per le forniture di acqua alle popolazioni della zona, ora arriva la vicenda dei generatori. Secondo il sito tedesco, Tesla utilizza centinaia di generatori e unità di potenza per avviare la produzione. Tutto alimentato a gasolio e a olio combustibile. Il problema sarebbe nato perché l’azienda non è riuscita in tempo utile ad effettuare tutti gli allacciamenti e gli adeguamenti per servirsi della rete elettrica. Automobilwoche fa notare che davanti a rivelazioni come questa fa sorridere quel che Tesla scrisse in un ricorso a un Tribunale locale per sbloccare i lavori. Ovvero che la transizione energetica e nei trasporti è la sua sfida più importante, per riavere un pianeta pulito. Obiettivo nobile che fa a pugni con quel che succede a Grunheide.

La GigaBerlin è un percorso a ostacoli, anche con gesti di boicottaggio

Vedremo che cosa risponderà Tesla all’accusa di consumare migliaia di litri di carburante per avviare la fabbrica da cui uscirà il Model Y per i mercati europei. Quel che è certo è che la costruzione della GigaBerlin si sta rivelando un percorso a ostacoli, tra ricorsi delle popolazioni e proteste degli ambientalisti.

Un malumore salito di tono con un gesto qualificato come terrorismo dalla Polizia. E rivendicato da una sedicente formazione denominata Vulkangruppe con queste parole: “Tesla non è né verde, né ecologica né sociale. Abbiamo interrotto l’alimentazione elettrica al cantiere della Gigafactory vicino a Berlino nella notte dal 25 al 26 maggio. Dando fuoco a sei cavi ad alta tensione posati fuori terra. Tesla…pratica lo sfruttamento in tutto il mondo, distrugge i mezzi di sussistenza e utilizza relazioni di sfruttamento coloniali. Il nostro fuoco si oppone alla menzogna dell’auto verde“.