General Motors frena sull’elettrico: svalutazione da 6 miliardi di dollari

General Motors registra una nuova e pesante svalutazione nel business elettrico. Il gruppo americano, che include marchi come Chevrolet, Cadillac e GMC, ha annunciato un write-off complessivo da 6 miliardi di dollari, a meno di tre mesi dall’ultima maxi-svalutazione.

Si tratta di un segnale chiaro delle difficoltà che l’elettromobilità sta incontrando negli Stati Uniti dopo il cambio di scenario politico e la fine degli incentivi federali.

Maxi svalutazione strategica

Nel dettaglio, la cifra da 6 miliardi di dollari si compone di due voci distinte. Da un lato, 1,8 miliardi di dollari sono legati a una svalutazione contabile “non-cash”, dall’altro 4,2 miliardi corrispondono a esborsi reali, destinati a coprire accordi con i fornitori, rescissioni contrattuali e altri costi straordinari. Questi pagamenti avranno un impatto diretto sulla liquidità di GM nei prossimi trimestri.

A ciò si aggiunge una svalutazione di 1,1 miliardi di dollari relativa alla joint venture SAIC-GM in Cina, formalmente non collegata al business elettrico, ma comunque indicativa delle tensioni globali che il gruppo sta affrontando sui mercati chiave.

Incentivi finiti, domanda in caduta

Questa nuova svalutazione arriva dopo quella da 1,6 miliardi di dollari annunciata lo scorso ottobre, attribuita in gran parte al calo delle aspettative di domanda per le auto elettriche negli Stati Uniti. La causa principale è la scadenza del credito d’imposta federale da 7.500 dollari, terminato il 30 settembre, che aveva sostenuto in modo decisivo le vendite.

I numeri parlano chiaro: nel quarto trimestre del 2025 le vendite EV di GM negli USA sono crollate del 43%, fermandosi a 25.219 unità. Un dato che segue sì un terzo trimestre da record, ma gonfiato dagli acquisti anticipati effettuati proprio per sfruttare gli incentivi prima della loro eliminazione.

GM non abbandona le EV

Nel panorama statunitense, GM non è un caso isolato. Ford ha annunciato a dicembre una svalutazione da 19,5 miliardi di dollari, accompagnata da decisioni drastiche come l’abbandono della versione elettrica del pick-up F-150. A confronto, la strategia di GM appare più prudente: il gruppo ha ribadito che i modelli elettrici attualmente in gamma resteranno sul mercato, senza cancellazioni immediate.

Le correzioni più significative riguardano la produzione. Lo stabilimento di Orion, in Michigan, tornerà a produrre SUV e pick-up con motore termico, mentre GM ha ceduto a LG Energy Solution la propria quota dell’impianto Ultium per la produzione di celle batteria a Lansing.

Un segnale di ridimensionamento, ma non di abbandono, dell’ambizione elettrica.

Mercato Usa: il contesto politico non aiuta

La svolta arriva in un momento delicato anche sul piano politico. Con l’insediamento di Trump, il clima a Washington è cambiato e il sostegno pubblico all’auto elettrica si è ridotto drasticamente. Senza incentivi, il mercato statunitense mostra una fragilità strutturale che colpisce soprattutto i costruttori tradizionali, meno protetti di Tesla sul fronte dei margini.

Nonostante tutto, GM ha chiuso il 2025 come secondo costruttore di veicoli elettrici negli USA, alle spalle di Tesla, con 169.887 unità vendute, in crescita del 48% su base annua. Un dato che conferma come la domanda esista, ma sia estremamente sensibile a prezzo e incentivi.

Piano GM: meno sconti e il ritorno della Chevrolet Bolt

Sul piano strategico, GM punta a distinguersi dai concorrenti riducendo la leva promozionale. L’azienda ha dichiarato di aver venduto EV con incentivi inferiori alla media del settore, cercando di proteggere la redditività.

In quest’ottica si inserisce il ritorno della Chevrolet Bolt, attesa a breve sul mercato con un prezzo di partenza di 29.990 dollari. Una soglia considerata più sostenibile anche in assenza di bonus statali e che potrebbe rappresentare un modello chiave per la transizione elettrica “post-incentivi”.