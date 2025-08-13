Geely, sbarco in Sardegna per la “campagna d’Italia”

Geely Auto debutta in Italia con la campagna “Vedere Oltre”, una serie di iniziative promozionali in Sardegna, fino al 28 agosto. E’ il pre lancio del SUV medio Geely EX5 elettrico, primo modello del brand ad arrivare sul nostro mercato in vendita nel quarto trimestre dell’anno. Lo seguirà a stretto giro un Plug-in Super-hybrid SUV. Li commercializzerà il network del distributore saudita Jameel Motors. Geely è il secondo gruppo automobilistico cinese e il terzo al mondo nelle auto elettriche.

L’iniziativa ha l’obiettivo di presentare al pubblico italiano il marchio Geely ed i suoi primi modelli in arrivo, cominciando dall’EX5, SUV 100% elettrico, il cui lancio ufficiale è previsto per l’autunno.

Presentato a fine 2024 come modello destinato al mercato globale il SUV EX5 elettrico monta un motore elettrico anteriore da 218 CV e 320 Nm, abbinato ad accumulatori di diverse capacità: 49 o 60 kWh, per un’autonomia dichiarata rispettivamente di 440 e 530 km. Misura 4.615 mm di lunghezza per 1.901 mm di larghezza e 1.670 di altezza, con un passo di 2.750 mm. Tanta la tecnologia a bordo, compresa la guida assistita di livello 2. Garanzia di 6 anni sulla vettura e 8 sulla batteria Aegis Short Blade. I prezzi saranno annunciati in seguito. Il distributore Jameel Motors conta su una rete di 10-15 concessionari, che diventeranno una settantina entro il 2026.

Tornando al pre lancio di questi giorni, l’azienda fa sapere che l’invito a “Vedere Oltre”, intende sollecitare gli italiani a superare i pregiudizi sulla qualità e la tecnologia delle auto cinesi. Le iniziative si sviluppano tra l’aeroporto di Olbia, le spiagge di Porto Pollo e la rassegna musicale Red Valley Festival in programma da oggi al 16 agosto, di cui sarà main sponsor.

«Con queste iniziative vogliamo creare un primo contatto diretto tra il pubblico italiano e l’universo Geely, offrendo un assaggio della nostra idea di mobilità alla portata di tutti: sostenibile, accessibile e orientata all’innovazione», ha spiegato Marco Santucci, Managing Director di Jameel Motors Italia. «Abbiamo scelto la Sardegna per iniziare questo percorso perché rappresenta un territorio vivo e dinamico in cui energia, libertà e natura si incontrano: elementi che rispecchiano pienamente i valori del brand».

Geely Auto Group gestisce brand storici dell’automotive e altri nati con la missione di produrre esclusivamente auto elettriche. Tra questi Volvo, Polestar, Lotus, Lynk & Co, Zeekr e LEVC. E’ azionista di rilievo (8,2%) di Mercedes-Benz, con cui condivide il controllo di Smart. Nelle due ruote ha acquisito lo storico marchio italiano Benelli attraverso la Zhejiang Qianjiang Motorcycle Group. Nel 2024 i brand gestiti da Geely Auto Group hanno venduto oltre 2,17 milioni di unità, con un aumento del 32% rispetto all’anno precedente.