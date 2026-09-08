Geely rilancia la Panda Mini elettrica in “stile” go-kart: in Cina costa 6.000 euro



















Geely prova a rivitalizzare le vendite in Cina della Panda Mini lanciando la nuova versione Karting Edition. La piccola city car introduce qualche elemento estetico e una batteria LFP da 17,2 kWh fornita da CATL. Grazie a una speciale promozione, l’auto ha un prezzo da “battaglia” sotto i 6.000 euro.

Un restyling più “giovanile”

La Geely Panda Mini è arrivata sul mercato cinese nel 2023 come risposta a modelli apprezzati in Cina come Wuling Hongguang Mini EV, Chery QQ Ice Cream e Changan Lumin. Il progetto punta su dimensioni estremamente compatte e su un prezzo accessibile, caratteristiche che hanno permesso alla piccola elettrica di raggiungere 426.704 consegne cumulative sul mercato domestico.

La domanda, tuttavia, si è man mano raffreddata. Nei primi sette mesi del 2026 Geely è andata incontro ad un calo del 77% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Da qui l’idea di rilanciare il modello con una nuova versione, intervenendo sia sull’estetica sia sulla componente energetica.

Il nome Karting Edition non deve però trarre in inganno: non si tratta di una versione sportiva “da kart” in senso stretto. Il frontale con splitter e soprattutto il vistoso alettone posteriore sono elementi prevalentemente estetici, pensati per intercettare i gusti di una clientela giovane. Ma la Panda Mini non è diventata un razzo: mantiene una potenza di 40 CV e una velocità massima che non supera i 100 km/h.

Nuova batteria CATL e ricarica rapida

L’aggiornamento più interessante è l’adozione di una nuova batteria LFP da 17,2 kWh prodotta da CATL, che sostituisce il precedente pacco da 17,03 kWh di Gotion. Geely dichiara che la batteria ha superato ben 76 test di sicurezza. Cresce l’autonomia, che raggiunge 210 km secondo il ciclo cinese CLTC (indicativamente circa 172 km WLTP).

La ricarica rapida in corrente continua arriva a 22 kW, con un tempo dichiarato di circa 30 minuti per passare dal 30 all’80% della capacità. Per una vettura destinata soprattutto all’utilizzo urbano, la combinazione tra batteria relativamente piccola e ricarica rapida può ridurre tempi e costi.

Tre porte a trazione posteriore

Le dimensioni confermano la vocazione urbana della Panda Mini: 3,15 metri di lunghezza, 1,54 metri di larghezza e 1,68 metri di altezza, con un passo di 2,015 metri.

La vettura è una tre porte con quattro posti e dispone di un vano bagagli da 69 litri. All’interno trovano posto un quadro strumenti LCD da 9,2 pollici e uno schermo centrale da 8 pollici, oltre a retrocamera, sensori posteriori di parcheggio e due airbag anteriori.

Il prezzo resta il vero punto di forza

Decisamente competitivo il prezzo. Il listino della nuova Panda Mini Karting Edition parte da 49.900 yuan (circa 6.400 euro), ma grazie al lancio promozionale la cifra scende, in via temporanea, a 43.900 yuan, pari a circa 5.600 euro.

È chiaro che si tratta di un livello di prezzo difficilmente trasferibile direttamente al mercato europeo:omologazione, sicurezza, dotazioni obbligatorie, distribuzione e costi industriali inciderebbero significativamente sul prezzo finale. Tra l’altro, al momento, non viene indicata alcuna commercializzazione europea della Panda Mini Karting Edition. Il suo interesse da noi è quindi soprattutto tecnologico e industriale.