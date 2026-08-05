Geely E2 debutta in Belgio: primo prezzo sotto i 20mila euro

Geely apre ufficialmente gli ordini della nuova E2 in Europa, scegliendo il Belgio come primo mercato di lancio. La compatta elettrica, campione di vendite in Cina, viene proposta con un prezzo promozionale di 19.490 euro. Prime consegne previste per settembre, mentre resta ancora da chiarire quando il modello arriverà in Italia.
Prezzo aggressivo per conquistare l’Europa
La Geely E2 viene proposta in Belgio con un listino ufficiale di 21.490 euro, ma il costruttore ha avviato il lancio con una promozione di 2.000 euro, che porta il prezzo di partenza a 19.490 euro. La durata dell’offerta non è stata comunicata.
L’auto sarà disponibile negli allestimenti Pro, Max e Ultra, con una strategia commerciale che punta chiaramente al segmento delle utilitarie elettriche accessibili, oggi sempre più competitivo in Europa.
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Più economica delle rivali
Con il prezzo promozionale, la Geely E2 si posiziona sotto la “rivale” BYD Dolphin Surf, che in Belgio parte da 20.475 euro. Ancora più marcata la differenza rispetto ad un’altra importante competitor in Europa come Renault 5 E-Tech Electric, proposta a partire da 24.900 euro.
Si tratta di una fascia di mercato destinata a diventare centrale nei prossimi anni, con numerosi costruttori cinesi impegnati a competere sul rapporto tra dotazione, autonomia e prezzo.
Dimensioni compatte e dotazione ricca
La Geely E2 ha riscosso grande successo in Cina, fino a risultare l’automobile più venduta del Paese nel 2025, con oltre 465 mila immatricolazioni. Anche nella prima metà del 2026 ha mantenuto la leadership del mercato domestico.
L’elettrica ha misure da auto compatta (4.135 x 1.805 x 1.580), con un passo di 2.650 mm. Il bagagliaio offre 375 litri di capacità, ai quali si aggiunge un pratico frunk da 70 litri.
Di serie troviamo una dotazione piuttosto completa per il segmento: sedili riscaldabili, display centrale da 14,6 pollici, sette airbag. Presenti anche sospensioni posteriori multilink, soluzione non così frequente tra le compatte elettriche di questa fascia di prezzo.
Autonomia fino a 345 km
L’allestimento Pro monta una batteria da 35 kWh, omologata per 252 km di autonomia WLTP. Le versioni Max e Ultra adottano invece un accumulatore da 47 kWh, che porta l’autonomia fino a 345 km WLTP.
Geely non ha ancora diffuso le specifiche europee del motore elettrico. Nei mercati internazionali dove il modello è già commercializzato, la vettura utilizza un propulsore posteriore da 85 kW (114 CV).
L’espansione prosegue
Dopo il debutto in Paesi come Australia, Brasile, Thailandia, Kazakistan e Bielorussia, il Belgio rappresenta il primo passo dell’espansione europea. Per il momento non sono state comunicate date ufficiali per il debutto della Geely E2 nel mercato italiano, ma il suo posizionamento di prezzo la rende una delle elettriche cinesi più interessanti da osservare nei prossimi mesi.
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