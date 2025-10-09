Gator GX e GX Crew: John Deere debutta negli utility e-vehicles







John Deere entra nel mondo dei utility vehicles completamente elettrici con i nuovi Gator GX e GX Crew, progettati per offrire prestazioni affidabili a bassa manutenzione in ambito residenziale, agricolo e commerciale leggero.

I due modelli segnano un passo importante nel processo di elettrificazione della gamma del costruttore statunitense, già attivo in altri segmenti come trattori e tosaerba.

I Gator GX sono pensati per chi necessita di un mezzo compatto ma potente per trasportare persone, attrezzi o materiali, senza le limitazioni dei tradizionali veicoli a benzina o diesel.

La versione GX ospita due persone, mentre la GX Crew arriva a quattro posti grazie a sedili posteriori ribaltabili e maggiori spazi di carico. Entrambi offrono sedute ergonomiche ad alto schienale, aree multiple per il trasporto e una copertura superiore per la protezione da sole e pioggia.

Versatili, silenti e… a manutenzione ridotta

Sotto la carrozzeria, un pacco batteria da 51V agli ioni di litio assicura coppia immediata e accelerazione fluida, caratteristiche tipiche dei veicoli elettrici. L’assenza di olio motore, cinghie e altre parti soggette a usura riduce drasticamente i costi di manutenzione e i tempi di fermo. John Deere parla di un incremento significativo dell’operatività e di una riduzione dei costi di esercizio nel lungo periodo.

Il sistema elettrico consente inoltre un funzionamento estremamente silenzioso, un vantaggio per chi lavora in contesti residenziali o in aree dove il rumore è un fattore critico, come campi da golf, parchi o resort.

Tecnologia e connettività a piacimento

I nuovi Gator possono anche essere equipaggiati con una serie di accessori opzionali, tra cui un kit luci, un modem JDLink M per la gestione da remoto della flotta e strumenti di monitoraggio dei dati di utilizzo. Funzioni che li rendono particolarmente interessanti per quelle aziende agricole, manutentori o enti locali chiamati a gestire più mezzi contemporaneamente e che desiderano tenere sotto controllo consumi e manutenzione.

Sebbene per ora i Gator GX e GX Crew siano destinati principalmente al mercato nordamericano, la loro introduzione conferma la tendenza globale alla conversione elettrica anche di veicoli da lavoro leggeri, macchine operatrici e utility vehicles. Un segmento specifico in cui l’elettrificazione può portare benefici immediati in termini di sostenibilità e costi di gestione.